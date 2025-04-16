Трамп открыл путь к переезду за пределы Вашингтона для правительственных учреждений

Как отмечают в СМИ, это решение является частью плана Трампа по сокращению государственных расходов.

Источник фото: AP

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Президент США Дональд Трамп подписал указ с целью переноса государственных учреждений за пределы американской столицы, в частности, чтобы обеспечить «эффективную» работу министерств и ведомств там, где проживают люди.

Текст указа размещен на официальной странице Белого дома.

«Американский народ разбросан на площади более 3,8 миллиона квадратных миль в городских, пригородных и сельских районах. Чтобы предоставлять услуги наивысшего качества эффективно и экономически эффективно, исполнительные департаменты и агентства (агентства) должны находиться там, где есть люди», — говорится в документе.

Таким образом, указ Трампа отменяет сразу два указа бывших президентов Джимми Картера и Билла Клинтона, которые поощряли размещение государственных учреждений в центральных и деловых районах, а также поблизости от исторических объектов.

Как отмечают в СМИ, это решение является частью плана Трампа по сокращению государственных расходов.

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