За словами Трампа, програма передбачатиме надання стипендії і квитка на літак.

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Президент США Дональд Трамп анонсував запуск програми «самодепортації». Про це він заявив в інтерв'ю Fox Noticias, передає NBC News.

За словами Трампа, програма передбачатиме надання стипендії і квитка на літак. Також президент США вказав, що уряд буде працювати з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів, «якщо будуть добре поводитися».

Видання зазначає, що представники адміністрації Трампа закликають іммігрантів самостійно депортуватися з країни. Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра відомства Крісті Ноем.

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