США не будуть послаблювати санкції проти РФ, поки та не погодиться на припинення вогню – Держдеп

Сполучені Штати не укладатимуть жодних домовленостей із Росією, поки не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні.

Джерело фото: Mark Wilson/Getty Images

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США не укладатимуть жодних домовленостей з РФ і не послаблять санкції, поки та не погодиться на припинення вогню.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Все, що я можу сказати, це нагадати про те, що було зрозуміло з самого початку: Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей доти, доки не припиниться бійня», — зазначила вона.

Таким чином вона відповіла на запитання щодо останнього раунду переговорів з Росією, а також можливості, що Сполучені Штати полегшать санкції проти РФ.

«І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню»,- зазначила представниця Держдепу.

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