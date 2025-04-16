Практика судів
  1. У світі

США пом’якшили свою оцінку розміру допомоги Україні до $100 млрд після переговорів – Bloomberg

09:54, 16 квітня 2025
За даними співрозмовників, обізнаних з перебігом справ, адміністрація Трампа зменшила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ.
США пом’якшили свою оцінку розміру допомоги Україні до $100 млрд після переговорів – Bloomberg
Джерело фото: Kevin Lamarque/REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США пом’якшили свою оцінку розміру допомоги Україні під час переговорів щодо угоди про надра. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформацію від співрозмовників.

За даними співрозмовників, обізнаних з перебігом справ, адміністрація  Трампа зменшила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ, під час переговорів про економічну угоду між двома країнами.

«Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа зменшила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 мільярдів доларів США до приблизно 100 мільярдів доларів, повідомили люди. Це наближає допомогу до власної оцінки України в понад 90 мільярдів доларів», - пише Bloomberg.

Уряд України відмовився коментувати ситуацію до підписання угоди. Білий дім і Міністерство фінансів США не відповіли на запити про коментарі, але речник американського Мінфіну заявив, що переговори на технічному рівні були дуже продуктивними. Він додав, що сторони сподіваються на швидке завершення переговорів.

Відповідаючи на запитання про статус переговорів, міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають.

«Ми дуже, дуже близькі», — сказав Бессент Bloomberg.

Раніше на брифінгу Президент Володимир Зеленський наголосив, що під час укладення угоди про надра з США Україна не погодиться вважати отриману останніми роками американську допомогу борговим зобов’язанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя в ухвалі про тримання під вартою повинен буде визначити слідчий ізолятор, у якому буде утримуватись особа — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон стосовно забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Верховна Рада відхилила зміни до КПК щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Верховна Рада провалила голосування за законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.

Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, не включили до порядку денного

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного рекомендований до прийняття законопроект, який знімає обмеження для кандидатів, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

Іноземні держави не будуть користуватися судовим імунітетом у справах щодо прав на майно, яке знаходиться на території України

Також у законі про міжнародне приватне право пропонується прибрати норму, яка регулює судовий імунітет іноземної держави.

Більшість дисциплінарних інспекторів Ради правосуддя вирішили змінити місце роботи

Одразу 15 дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя вирішили стати суддями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду