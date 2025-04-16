США пом’якшили свою оцінку розміру допомоги Україні до $100 млрд після переговорів – Bloomberg

За даними співрозмовників, обізнаних з перебігом справ, адміністрація Трампа зменшила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело фото: Kevin Lamarque/REUTERS

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США пом’якшили свою оцінку розміру допомоги Україні під час переговорів щодо угоди про надра. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформацію від співрозмовників.

За даними співрозмовників, обізнаних з перебігом справ, адміністрація Трампа зменшила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ, під час переговорів про економічну угоду між двома країнами.

«Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа зменшила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 мільярдів доларів США до приблизно 100 мільярдів доларів, повідомили люди. Це наближає допомогу до власної оцінки України в понад 90 мільярдів доларів», - пише Bloomberg.

Уряд України відмовився коментувати ситуацію до підписання угоди. Білий дім і Міністерство фінансів США не відповіли на запити про коментарі, але речник американського Мінфіну заявив, що переговори на технічному рівні були дуже продуктивними. Він додав, що сторони сподіваються на швидке завершення переговорів.

Відповідаючи на запитання про статус переговорів, міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають.

«Ми дуже, дуже близькі», — сказав Бессент Bloomberg.

Раніше на брифінгу Президент Володимир Зеленський наголосив, що під час укладення угоди про надра з США Україна не погодиться вважати отриману останніми роками американську допомогу борговим зобов’язанням.

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