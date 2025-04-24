Рада суддів проведе засідання 1 травня — які питання розглянуть

На порядок денний засідання РСУ винесено шість питань.

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Першого травня в Києві відбудеться засідання Ради суддів України, під час якого розглянуть шість питань.

Серед яких:

Про формування списку кандидатів до складу Експертної ради за квотою Ради суддів України. Про делегування представників від Ради суддів України до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя. Про роз'яснення деяких питань щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів та способів його врегулювання. Щодо проекту Модельної програми проходження практики в судах здобувачами вищої освіти. Про створення робочої групи для вивчення організації діяльності Комінтернівського районного суду Одеської області. Різне.

«Засідання Ради суддів України відбудеться 1 травня 2025 року о 10 год. 00 хв в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom», - повідомили у РСУ.

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