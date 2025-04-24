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Оклади від 22 до 51 тис грн — у ВККС повідомили про наявність низки вакантних посад

18:03, 24 квітня 2025
Оголошено добір на вакантні посади державної служби у секретаріаті ВККС.
Оклади від 22 до 51 тис грн — у ВККС повідомили про наявність низки вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В».

Серед яких:

- начальник управління інформаційних технологій секретаріату Комісії;

- головний спеціаліст відділу проведення засідань, контролю та обліку рішень Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії;

- провідний спеціаліст відділу проведення засідань, контролю та обліку рішень Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії;

- провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії.

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 4 травня 2025 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - заявили у ВККС.

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ВККС вакансії

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