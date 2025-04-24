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У Комітеті з питань правоохоронної діяльності спростували заяву АРМА про спільне доопрацювання законопроекту про реформу АРМА

17:51, 24 квітня 2025
«Зазначений законопроект на засіданні Комітету не розглядався, оскільки головним з опрацювання визначено Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики», зазначили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.
У Комітеті з питань правоохоронної діяльності спростували заяву АРМА про спільне доопрацювання законопроекту про реформу АРМА
Фото: rada.gov.ua
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відреагував на повідомлення Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) про те, що законопроект 12374-д про реформу АРМА буде доопрацьовуватися спільно з даним комітетом.

«На офіційному веб сайті Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) розміщена наступна інформація:

«Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності – законопроект №12374-д має бути доопрацьований спільно з АРМА».

Зазначаємо, що наведена інформація не відповідає дійсності, оскільки зазначений законопроект не був предметом розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (про що було зазначено в листі Комітету до АРМА), а отже Комітет як колегіальний орган не висловлював свою позицію щодо нього, у тому числі щодо підтримки чи не підтримки проекту Закону», зазначили у Комітеті.

«У звʼязку з розміщенням на офіційному веб сайті АРМА такої інформації, змушені зазначити наступне:

  • до Комітету дійсно надійшов лист АРМА стосовно практичного застосування законопроекту №12374-д органами прокуратури;
  • Комітет поінформував АРМА, що зазначений законопроект на засіданні Комітету не розглядався, оскільки головним з опрацювання визначено Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, при цьому зміст листа АРМА щодо проекту закону №12374-д доведено до відома народних депутатів України - членів Комітету.
  • Комітетом Верховної Ради України з питань антикорупційної політики законопроект за 12374-д підготовлено до розгляду в другому читанні та подано на розгляд Верховної Ради України з рекомендацією прийняти проект в цілому як Закон;

Варто зазначити, що під час своєї роботи Комітет залучає до співпраці посадових осіб органів державної влади, представників наукових установ, громадських організацій. Комітет завжди відкритий до співпраці задля удосконалення чинного законодавства», - зазначили у Комітеті.

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Верховна Рада України законопроект АРМА

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У Комітеті з питань правоохоронної діяльності спростували заяву АРМА про спільне доопрацювання законопроекту про реформу АРМА

«Зазначений законопроект на засіданні Комітету не розглядався, оскільки головним з опрацювання визначено Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики», зазначили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

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