У Комітеті з питань правоохоронної діяльності спростували заяву АРМА про спільне доопрацювання законопроекту про реформу АРМА

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відреагував на повідомлення Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) про те, що законопроект 12374-д про реформу АРМА буде доопрацьовуватися спільно з даним комітетом.
«На офіційному веб сайті Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) розміщена наступна інформація:
«Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності – законопроект №12374-д має бути доопрацьований спільно з АРМА».
Зазначаємо, що наведена інформація не відповідає дійсності, оскільки зазначений законопроект не був предметом розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (про що було зазначено в листі Комітету до АРМА), а отже Комітет як колегіальний орган не висловлював свою позицію щодо нього, у тому числі щодо підтримки чи не підтримки проекту Закону», зазначили у Комітеті.
«У звʼязку з розміщенням на офіційному веб сайті АРМА такої інформації, змушені зазначити наступне:
Варто зазначити, що під час своєї роботи Комітет залучає до співпраці посадових осіб органів державної влади, представників наукових установ, громадських організацій. Комітет завжди відкритий до співпраці задля удосконалення чинного законодавства», - зазначили у Комітеті.
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