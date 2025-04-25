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У ДПС розповіли, чи потрібно вказувати у податковій накладній знижки або надбавки до ціни

07:54, 25 квітня 2025
Знижки та надбавки в окремих рядках податкової накладної не зазначаються.
У ДПС розповіли, чи потрібно вказувати у податковій накладній знижки або надбавки до ціни
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Головне управління Державної податкової служби у Тернопільській області роз’яснило, чи потрібно вказувати у податковій накладній знижки або надбавки до ціни.

Зокрема, знижки та надбавки в окремих рядках податкової накладної не зазначаються.

Вони просто впливають на загальну ціну постачання і відповідно змінюють базу оподаткування:

  • якщо продавець надає знижку — база оподаткування зменшується;
  • якщо встановлюється надбавка — база оподаткування збільшується.

Згідно з Податковим кодексом України, база оподаткування визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку, який нараховується відповідно до підпунктів 213.1.9 і 213.1.14 п. 213.1 ст. 213 ПКУ, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

У податковій накладній обов’язково вказуються:

  • ціна постачання (без ПДВ),
  • загальна сума з ПДВ.

Податкова накладна оформлюється в електронному вигляді на дату виникнення податкового зобов’язання і реєструється в ЄРПН.

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