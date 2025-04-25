В ГНС рассказали, нужно ли указывать в налоговой накладной скидки или надбавки к цене

Скидки и надбавки в отдельных строчках налоговой накладной не указываются.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Тернопольской области разъяснило, нужно ли указывать в налоговой накладной скидки или наценки к цене.

В частности, скидки и наценки в отдельных строках налоговой накладной не указываются.

Они просто влияют на общую цену поставки и, соответственно, изменяют налоговую базу:

если продавец предоставляет скидку — налоговая база уменьшается;

если применяется наценка — налоговая база увеличивается.

Согласно Налоговому кодексу Украины, налоговая база определяется исходя из договорной стоимости товаров или услуг с учетом общеобязательных налогов и сборов (за исключением акцизного налога, начисляемого согласно подпунктам 213.1.9 и 213.1.14 п. 213.1 ст. 213 НКУ, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, взимаемого с стоимости услуг мобильной связи, НДС и акцизного налога на этиловый спирт, используемый производителями — субъектами хозяйствования для производства лекарственных средств, в том числе компонентов крови и препаратов на их основе, кроме лекарств в виде бальзамов и эликсиров).

В налоговой накладной обязательно указываются:

цена поставки (без НДС);

общая сумма с НДС.

Налоговая накладная оформляется в электронном виде на дату возникновения налогового обязательства и регистрируется в Едином реестре налоговых накладных.

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