В ГНС разъяснили, можно ли подать уточняющую декларацию за уже проверяемый период

Если налоговая уже нашла ошибку и выдала акт проверки, плательщик еще может подать уточняющую декларацию, но доначисленные суммы все равно будут внесены налоговой в его интегрированную карту плательщика.

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Налоговая служба в Тернопольской области объясняет, можно ли подать уточняющую декларацию за уже проверяемый период.

Отмечается, что камеральная проверка – это проверка, которую проводят налоговые органы автоматически на основании поданной декларации, без выезда к налогоплательщику Она проводится внутри налогового органа, без участия плательщика, и не требует его согласия или присутствия.

Продолжается до 30 дней после последнего дня подачи декларации.

Налоговым кодексом Украины не запрещено представлять уточняющую декларацию (расчет) за тот период, который сейчас проверяется в рамках камеральной проверки.

Это можно сделать даже после проверки, если еще не получено налоговое уведомление-решение.

Подавать уточняющую декларацию нельзя, если проводится документальная проверка (плановая или внеплановая) – в этом случае нельзя подавать уточняющие декларации за тот же период, который проверяется.

Если налоговый орган уже обнаружил ошибку (например, занижение налогового обязательства) и плательщик получил акт проверки, тогда уточняющую декларацию все еще можно подать, но налоговый орган все равно внесет доначисленные суммы в интегрированную карту плательщика (ИКП) Это будет отражено после вручения налогового уведомления-решения, если не подано оскар.

Важно помнить:

- если установлено нарушение – это будет учтено в системе после подачи уточняющей декларации.

- уточняющая декларация – это право до момента вручения уведомления-решения и при условии, что речь не идет о документальной проверке.

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