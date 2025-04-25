Практика судів
  1. В Україні

У ДПС роз’яснили, чи можна подати уточнюючу декларацію за період, який вже перевіряється

07:18, 25 квітня 2025
Якщо податкова вже знайшла помилку і видала акт перевірки, платник ще може подати уточнюючу декларацію, але донараховані суми все одно будуть внесені податковою до його інтегрованої картки платника.
У ДПС роз’яснили, чи можна подати уточнюючу декларацію за період, який вже перевіряється
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Тернопільській області пояснює,  чи можна подати уточнюючу декларацію за період, який вже перевіряється. 

Зазначаєтьсч, що камеральна перевірка – це перевірка, яку проводять податкові органи автоматично на підставі поданої декларації, без виїзду до платника податків. Вона проводиться всередині податкового органу, без участі платника, і не потребує його згоди чи присутності.

Триває до 30 днів після останнього дня подання декларації. Якщо декларацію подано із запізненням – 30 днів рахується від дати фактичного подання.

Податковим кодексом України не заборонено подавати уточнюючу декларацію (розрахунок) за той період, який зараз перевіряється в рамках камеральної перевірки.

Це можна зробити навіть після перевірки, якщо ще не отримано податкове повідомлення-рішення.

Подавати уточнюючу декларацію не можна, якщо проводиться документальна перевірка (планова чи позапланова) – у цьому випадку не можна подавати уточнюючі декларації за той самий період, який перевіряється.

Якщо податковий орган вже виявив помилку (наприклад, заниження податкового зобов’язання) і платник отримав акт перевірки, тоді уточнюючу декларацію все ще можна подати, але податковий орган все одно внесе донараховані суми до інтегрованої картки платника (ІКП). Це буде відображено після вручення податкового повідомлення-рішення, якщо не подано оскарження.

Важливо пам’ятати:

  • якщо встановлено порушення – це буде враховано в системі після подання уточнюючої декларації.
  • уточнююча декларація – це право до моменту вручення повідомлення-рішення і за умови, що не йдеться про документальну перевірку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для зупинення провадження у справі недостатньо формального перебування особи у складі ЗСУ – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про недостатність формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі – необхідно встановити, що військова частина, де проходить службу особа, переведена на воєнний стан та виконує бойові завдання у зоні бойових дій

Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

Примусове відчуження приватного житла можливе лише за дотримання принципу пропорційності та з наданням альтернативного житла – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно процедури примусового відчуження приватного житла та дотримання принципу пропорційності.

Верховний Суд висловився щодо недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад

Оскарженню підлягала саме процедура передачі, оскільки відчуження майна було здійснено без отримання згоди сільської громади, яка є співвласником спірного об’єкта, що суперечить вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва