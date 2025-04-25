У ДПС роз’яснили, чи можна подати уточнюючу декларацію за період, який вже перевіряється

Якщо податкова вже знайшла помилку і видала акт перевірки, платник ще може подати уточнюючу декларацію, але донараховані суми все одно будуть внесені податковою до його інтегрованої картки платника.

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Податкова служба у Тернопільській області пояснює, чи можна подати уточнюючу декларацію за період, який вже перевіряється.

Зазначаєтьсч, що камеральна перевірка – це перевірка, яку проводять податкові органи автоматично на підставі поданої декларації, без виїзду до платника податків. Вона проводиться всередині податкового органу, без участі платника, і не потребує його згоди чи присутності.

Триває до 30 днів після останнього дня подання декларації. Якщо декларацію подано із запізненням – 30 днів рахується від дати фактичного подання.

Податковим кодексом України не заборонено подавати уточнюючу декларацію (розрахунок) за той період, який зараз перевіряється в рамках камеральної перевірки.

Це можна зробити навіть після перевірки, якщо ще не отримано податкове повідомлення-рішення.

Подавати уточнюючу декларацію не можна, якщо проводиться документальна перевірка (планова чи позапланова) – у цьому випадку не можна подавати уточнюючі декларації за той самий період, який перевіряється.

Якщо податковий орган вже виявив помилку (наприклад, заниження податкового зобов’язання) і платник отримав акт перевірки, тоді уточнюючу декларацію все ще можна подати, але податковий орган все одно внесе донараховані суми до інтегрованої картки платника (ІКП). Це буде відображено після вручення податкового повідомлення-рішення, якщо не подано оскарження.

Важливо пам’ятати:

якщо встановлено порушення – це буде враховано в системі після подання уточнюючої декларації.

уточнююча декларація – це право до моменту вручення повідомлення-рішення і за умови, що не йдеться про документальну перевірку.

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