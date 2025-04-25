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Отримав повістку, але не прибув до ТЦК — на Львівщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації

07:36, 25 квітня 2025
Військовозобов’язаний під особистий підпис отримав повістку, проте у вказану дату він не з’явився до ТЦК без поважних причин.
Отримав повістку, але не прибув до ТЦК — на Львівщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації
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На Львівщині суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації. Вирок у справі № 456/4786/24 виніс Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що у червні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії.

Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Проте у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Суд проаналізував матеріали справи і визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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