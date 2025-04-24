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Спори щодо громадянства — огляд практики Великої Палати ВС та КАС ВС

17:45, 24 квітня 2025
Ключовими питаннями спорів у таких справах стало набуття, а також припинення громадянства України.
Спори щодо громадянства — огляд практики Великої Палати ВС та КАС ВС
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Верховний Суд оприлюднив тематичний дайджест судової практики, в якому представлені судові рішення Великої Палати Верховного Суду та Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у спорах щодо громадянства (судові рішення, внесені до ЄДРСР, за 2018–2024 роки).

У ньому вміщено низку важливих правових позицій Верховного Суду, сформульованих під час розгляду справ у порядку позовного, апеляційного та касаційного проваджень.

Ключовими питаннями спорів у таких справах стали, зокрема: 

1) щодо набуття громадянства України:

- перебування особи в статусі претендента на громадянство як умова розгляду Президентом України питання про прийняття такої особи до громадянства України.

- процедура встановлення особи для визначення належності до громадянства;

- процедура оформлення органами міграційної служби набуття особами громадянства України;

- відмова від іноземного громадянства та набуття громадянства України;

- строки прийняття до громадянства України;

- розмежування понять «прийняття рішення» та «підписання рішення» при виданні Президентом України указу про надання громадянства України;

- належний суб’єкт звернення до суду з позовом про оформлення громадянства;

2) щодо припинення громадянства України:

- припинення громадянства України у зв’язку з добровільним набуттям громадянства іншої держави;

- підстави прийняття рішення про скасування набуття громадянства України;

- строки розгляду заяв про припинення громадянства України;

- припинення громадянства України на підставі електронної пропозиції (петиції);

- порядок отримання даних, які підтверджують наявність підстав для втрати громадянства України;

- джерела отримання Державною міграційною службою України інформації щодо підстав втрати особою громадянства України;

- доказування у справах про припинення громадянства України тощо.

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