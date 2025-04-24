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Споры относительно гражданства — обзор практики Большой Палаты ВС и КАС ВС

17:45, 24 апреля 2025
Ключевыми вопросами споров в таких делах стали приобретение, а также прекращение гражданства Украины.
Споры относительно гражданства — обзор практики Большой Палаты ВС и КАС ВС
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Верховный Суд обнародовал тематический дайджест судебной практики, в котором представлены судебные решения Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по спорам относительно гражданства (судебные решения, внесенные в ЕГРСР, за 2018–2024 годы).

В нем содержится ряд важных правовых позиций Верховного Суда, сформулированных во время рассмотрения дел в порядке искового, апелляционного и кассационного производства.

Ключевыми вопросами споров в таких делах стали, в частности:

  1. относительно приобретения гражданства Украины:
  • пребывание лица в статусе претендента на гражданство как условие рассмотрения Президентом Украины вопроса о принятии такого лица в гражданство Украины;
  • процедура установления личности для определения принадлежности к гражданству;
  • процедура оформления органами миграционной службы приобретения гражданства Украины лицами;
  • отказ от иностранного гражданства и приобретение гражданства Украины;
  • сроки принятия в гражданство Украины;
  • разграничение понятий «принятие решения» и «подписание решения» при издании Президентом Украины указа о предоставлении гражданства Украины;
  • надлежащий субъект обращения в суд с иском о получении гражданства;
  1. относительно прекращения гражданства Украины:
  • прекращение гражданства Украины в связи с добровольным приобретением гражданства другого государства;
  • основания принятия решения об отмене приобретения гражданства Украины;
  • сроки рассмотрения заявлений о прекращении гражданства Украины;
  • прекращение гражданства Украины на основании электронной инициативы (петиции);
  • порядок получения данных, подтверждающих наличие оснований для утраты гражданства Украины;
  • источники получения Государственной миграционной службой Украины информации об основаниях утраты лицом гражданства Украины;
  • доказывание в делах о прекращении гражданства Украины и др.

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