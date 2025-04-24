Споры относительно гражданства — обзор практики Большой Палаты ВС и КАС ВС

17:45, 24 апреля 2025
Ключевыми вопросами споров в таких делах стали приобретение, а также прекращение гражданства Украины.
Верховный Суд обнародовал тематический дайджест судебной практики, в котором представлены судебные решения Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по спорам относительно гражданства (судебные решения, внесенные в ЕГРСР, за 2018–2024 годы).
В нем содержится ряд важных правовых позиций Верховного Суда, сформулированных во время рассмотрения дел в порядке искового, апелляционного и кассационного производства.
Ключевыми вопросами споров в таких делах стали, в частности:
- относительно приобретения гражданства Украины:
- пребывание лица в статусе претендента на гражданство как условие рассмотрения Президентом Украины вопроса о принятии такого лица в гражданство Украины;
- процедура установления личности для определения принадлежности к гражданству;
- процедура оформления органами миграционной службы приобретения гражданства Украины лицами;
- отказ от иностранного гражданства и приобретение гражданства Украины;
- сроки принятия в гражданство Украины;
- разграничение понятий «принятие решения» и «подписание решения» при издании Президентом Украины указа о предоставлении гражданства Украины;
- надлежащий субъект обращения в суд с иском о получении гражданства;
- относительно прекращения гражданства Украины:
- прекращение гражданства Украины в связи с добровольным приобретением гражданства другого государства;
- основания принятия решения об отмене приобретения гражданства Украины;
- сроки рассмотрения заявлений о прекращении гражданства Украины;
- прекращение гражданства Украины на основании электронной инициативы (петиции);
- порядок получения данных, подтверждающих наличие оснований для утраты гражданства Украины;
- источники получения Государственной миграционной службой Украины информации об основаниях утраты лицом гражданства Украины;
- доказывание в делах о прекращении гражданства Украины и др.
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