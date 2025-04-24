Споры относительно гражданства — обзор практики Большой Палаты ВС и КАС ВС

Ключевыми вопросами споров в таких делах стали приобретение, а также прекращение гражданства Украины.

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Верховный Суд обнародовал тематический дайджест судебной практики, в котором представлены судебные решения Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по спорам относительно гражданства (судебные решения, внесенные в ЕГРСР, за 2018–2024 годы).

В нем содержится ряд важных правовых позиций Верховного Суда, сформулированных во время рассмотрения дел в порядке искового, апелляционного и кассационного производства.

Ключевыми вопросами споров в таких делах стали, в частности:

относительно приобретения гражданства Украины:

пребывание лица в статусе претендента на гражданство как условие рассмотрения Президентом Украины вопроса о принятии такого лица в гражданство Украины;

процедура установления личности для определения принадлежности к гражданству;

процедура оформления органами миграционной службы приобретения гражданства Украины лицами;

отказ от иностранного гражданства и приобретение гражданства Украины;

сроки принятия в гражданство Украины;

разграничение понятий «принятие решения» и «подписание решения» при издании Президентом Украины указа о предоставлении гражданства Украины;

надлежащий субъект обращения в суд с иском о получении гражданства;

относительно прекращения гражданства Украины:

прекращение гражданства Украины в связи с добровольным приобретением гражданства другого государства;

основания принятия решения об отмене приобретения гражданства Украины;

сроки рассмотрения заявлений о прекращении гражданства Украины;

прекращение гражданства Украины на основании электронной инициативы (петиции);

порядок получения данных, подтверждающих наличие оснований для утраты гражданства Украины;

источники получения Государственной миграционной службой Украины информации об основаниях утраты лицом гражданства Украины;

доказывание в делах о прекращении гражданства Украины и др.

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