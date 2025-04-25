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Нужно ли сообщать налоговую о принятии ученика на производственную практику — разъяснение

00:02, 25 апреля 2025
Предприятия оплачивают учащимся производственную практику согласно договорам и объему проделанной работы.
Нужно ли сообщать налоговую о принятии ученика на производственную практику — разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, нужно ли сообщать налоговую о принятии учащегося на производственную практику.

Для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических учреждений (далее – ПТУЗ) эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учащимися работы в ходе производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУ с целью выплаты учащимся 50% зарплаты за прохождение производственной практики. Остальные 50 % зарплаты, начисленной за время производственной практики учащимся ПТУ, используются учебным заведением.

На основании вышеизложенного, трудовые отношения с учащимися ПТУЗ во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.

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