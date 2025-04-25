Практика судов
  1. В Украине

На Житомирщине у 54-летнего мужчины изъяли более полутысячи боеприпасов

07:00, 25 апреля 2025
Никаких документов, подтверждающих законность хранения патронов, хозяин не имел.
На Житомирщине у 54-летнего мужчины изъяли более полутысячи боеприпасов
Фото: ГУНП в Житомирской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области правоохранители изъяли у мужчины более полутысячи боеприпасов. Об этом сообщает полиция региона.

Следователи завершили досудебное расследование по факту незаконного обращения с боеприпасами, совершенного 54-летним жителем Корнинской общины. Мужчине предъявлен обвинительный акт, материалы дела направлены в суд.

Указывается, что в начале апреля в полицию обратились местные жители с сообщением о возможном хранении опасных предметов одним из жителей села Сущанка. Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства 54-летнего мужчины.

В результате под шкафом в спальне были обнаружены более 500 патронов различного калибра. Никаких документов, подтверждающих законность их хранения, у владельца не оказалось.

После проведения всех необходимых экспертиз и процессуальных действий следователи квалифицировали действия мужчины как незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Согласно действующему законодательству, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители подчеркивают, что от уголовной ответственности освобождаются лица, которые добровольно сдают оружие, боеприпасы или взрывчатку органам власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Житомир боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

В Верховной Раде обсуждают запрет российской музыки на стриминговых платформах и усиление санкций для граждан и бизнеса за ее воспроизведение

Народные депутаты вместе с общественными деятелями обсудили пути усложнения возможностей прослушивания песен на русском языке и введения санкций за публичное воспроизведение российской музыки, которые должны стать ощутимыми для физических и юридических лиц.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова