На Житомирщине у 54-летнего мужчины изъяли более полутысячи боеприпасов

Никаких документов, подтверждающих законность хранения патронов, хозяин не имел.

Фото: ГУНП в Житомирской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области правоохранители изъяли у мужчины более полутысячи боеприпасов. Об этом сообщает полиция региона.

Следователи завершили досудебное расследование по факту незаконного обращения с боеприпасами, совершенного 54-летним жителем Корнинской общины. Мужчине предъявлен обвинительный акт, материалы дела направлены в суд.

Указывается, что в начале апреля в полицию обратились местные жители с сообщением о возможном хранении опасных предметов одним из жителей села Сущанка. Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства 54-летнего мужчины.

В результате под шкафом в спальне были обнаружены более 500 патронов различного калибра. Никаких документов, подтверждающих законность их хранения, у владельца не оказалось.

После проведения всех необходимых экспертиз и процессуальных действий следователи квалифицировали действия мужчины как незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Согласно действующему законодательству, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители подчеркивают, что от уголовной ответственности освобождаются лица, которые добровольно сдают оружие, боеприпасы или взрывчатку органам власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.