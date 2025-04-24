Ребенок выпал из трубки и умер — в Ровенской области будут судить водителя, сбившего коляску с младенцем

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил детскую коляску, с которой переходила дорогу женщина.

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В Вараше в Ровенской области будут судить водителя, сбившего тележку с младенцем. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 21 января этого года 49-летний водитель автомобиля Dacia Logan проявил невнимательность и вызвал ДТП по ул. Парковой в Вараше. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил детскую коляску, с которой переходила дорогую местная жительница. От удара полуторамесячный мальчик выпал из трубки и от полученных травм скончался в тот же день в больнице.

Водитель находится под стражей, свою вину признает и убеждает в искреннем раскаянии.

Мужчине грозит до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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