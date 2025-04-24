Практика судів
  1. В Україні

Дитина випала з люльки та померла — на Рівненщині судитимуть водія, який збив візок із немовлям

23:30, 24 квітня 2025
На нерегульованому пішохідному переході водій збив дитячий візок, з яким переходила дорогу жінка.
Дитина випала з люльки та померла — на Рівненщині судитимуть водія, який збив візок із немовлям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вараші на Рівненщині судитимуть водія, який збив візок із немовлям. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 21 січня цього року 49-річний водій автомобіля Dacia Logan проявив неуважність та спричинив ДТП по вул. Парковій у Вараші. На нерегульованому пішохідному переході він збив дитячий візок, з яким переходила дорогу місцева жителька. Від удару півторамісячний хлопчик випав з люльки та від отриманих травм помер того ж дня у лікарні. 

Водій наразі перебуває під вартою, свою вину визнає і переконує у щирому каятті.

Чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Комітеті з питань правоохоронної діяльності спростували заяву АРМА про спільне доопрацювання законопроекту про реформу АРМА

«Зазначений законопроект на засіданні Комітету не розглядався, оскільки головним з опрацювання визначено Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики», зазначили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду пояснила, в чому різниця між втратою громадянства і позбавленням громадянства.

У Мінфіні прокоментували інформацію, що Україна не змогла домовитися про реструктуризацію держборгу і їй може загрожувати дефолт

Мінфін підтвердив, що Україна провела зустріч з членами спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП варантів України, на якій представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП варантів, однак поки згоди дійти не вдалося.

Конкурс в загальні апеляційні суди може відбутися за новими правилами – що кажуть у ВККС

ВККС хоче провести конкурс у загальні апеляції максимально швидко і без пробуксовувань з боку Громадської ради доброчесності.

Операції з криптоактивами будуть оподатковуватися по-новому з 1 січня 2026 року — комітет погодив законопроект

Ринок криптоактивів в Україні більше не буде жити за правилами Дикого Заходу — Данило Гетманцев повідомив, що комітет погодив законопроект про оподаткування операцій з криптовалютами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва