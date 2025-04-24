Дитина випала з люльки та померла — на Рівненщині судитимуть водія, який збив візок із немовлям

На нерегульованому пішохідному переході водій збив дитячий візок, з яким переходила дорогу жінка.

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У Вараші на Рівненщині судитимуть водія, який збив візок із немовлям. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 21 січня цього року 49-річний водій автомобіля Dacia Logan проявив неуважність та спричинив ДТП по вул. Парковій у Вараші. На нерегульованому пішохідному переході він збив дитячий візок, з яким переходила дорогу місцева жителька. Від удару півторамісячний хлопчик випав з люльки та від отриманих травм помер того ж дня у лікарні.

Водій наразі перебуває під вартою, свою вину визнає і переконує у щирому каятті.

Чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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