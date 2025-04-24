Как рассчитать налоговую скидку на переоборудование автомобиля — разъяснение

В Главном управлении ГНС в Волынской области разъяснили, как рассчитать налоговую скидку в связи с переоборудованием транспортного средства.
Согласно подпункту 14.1.170 пункта 14.1 статьи 14 НКУ налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по итогам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.
Порядок применения налоговой скидки предусмотрен статьей 166 НКУ.
Согласно подпункту 166.3.7 пункта 166.3 статьи 166 НКУ налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку для уменьшения налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года, определенного с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 НКУ, или в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, такие фактически понесенные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в связи с переоборудованием транспортного средства, принадлежащего налогоплательщику, с использованием в качестве топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.
При этом, абзацем первым подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ, в частности, предусмотрено, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного в виде заработной платы, уменьшенной с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 НКУ.
Согласно абзацу второму подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ, в случае получения налогоплательщиком в течение отчетного года доходов в виде заработной платы, облагавшихся по разным ставкам налога на доходы физических лиц, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией права налогоплательщика на налоговую скидку, определяется в следующем порядке:
При начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд, которые в соответствии с законом уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (пункт 164.6 статьи 164 НКУ).
Таким образом, алгоритм расчета налоговой скидки в связи с переоборудованием транспортного средства рассчитывается следующим образом:
В случае получения налогоплательщиком в течение отчетного года доходов в виде заработной платы, облагавшихся по разным ставкам налога, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией права на налоговую скидку, определяется в следующем порядке:
При этом, согласно пункту 179.8 статьи 179 НКУ, сумма, подлежащая возврату налогоплательщику, зачисляется на его счет, открытый в банке или небанковском поставщике платежных услуг, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах.
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