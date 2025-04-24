Как рассчитать налоговую скидку на переоборудование автомобиля — разъяснение

В ГНС привели алгоритм расчета налоговой скидки в связи с переоборудованием транспортного средства.

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В Главном управлении ГНС в Волынской области разъяснили, как рассчитать налоговую скидку в связи с переоборудованием транспортного средства.

Согласно подпункту 14.1.170 пункта 14.1 статьи 14 НКУ налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по итогам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен статьей 166 НКУ.

Согласно подпункту 166.3.7 пункта 166.3 статьи 166 НКУ налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку для уменьшения налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года, определенного с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 НКУ, или в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, такие фактически понесенные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в связи с переоборудованием транспортного средства, принадлежащего налогоплательщику, с использованием в качестве топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.

При этом, абзацем первым подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ, в частности, предусмотрено, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного в виде заработной платы, уменьшенной с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 НКУ.

Согласно абзацу второму подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ, в случае получения налогоплательщиком в течение отчетного года доходов в виде заработной платы, облагавшихся по разным ставкам налога на доходы физических лиц, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией права налогоплательщика на налоговую скидку, определяется в следующем порядке:

определяются доли (в процентах) дохода, начисленного в виде заработной платы, облагаемого по разным ставкам НДФЛ, в общей сумме годового общего налогооблагаемого дохода, указанного в абзаце первом подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ (абзац третий подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ);

определяется расчетная база налогообложения путем уменьшения общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде заработной платы, на сумму понесенных налогоплательщиком в течение отчетного налогового года расходов, предусмотренных подпунктами 166.3.1 – 166.3.9 пункта 166.3 статьи 166 НКУ (абзац четвертый подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ);

определяется расчетная сумма НДФЛ отдельно по каждой ставке путем умножения расчетной базы налогообложения на ставку НДФЛ и долю, определенную в соответствии с абзацем третьим подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ для соответствующей ставки НДФЛ (абзац пятый подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ);

определяется сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией налогоплательщиком права на налоговую скидку, как разница между суммой НДФЛ, удержанного в течение отчетного года с налогооблагаемого дохода, начисленного в виде заработной платы, и расчетной суммой налога, определенной в соответствии с абзацем пятым подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ (абзац шестой подпункта 166.4.2 пункта 166.4 статьи 166 НКУ).

При начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд, которые в соответствии с законом уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (пункт 164.6 статьи 164 НКУ).

Таким образом, алгоритм расчета налоговой скидки в связи с переоборудованием транспортного средства рассчитывается следующим образом:

определяется база налогообложения путем уменьшения годовой суммы начисленной заработной платы на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (информацию о суммах начисленного общего годового налогооблагаемого дохода, примененных налоговых социальных льгот и удержанного НДФЛ физические лица получают в виде справки о доходах от своего работодателя);

на основании подтверждающих документов определяется сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента, разрешенных к включению в налоговую скидку;

рассчитывается сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку;

из суммы НДФЛ, удержанного (уплаченного) с заработной платы за год, вычитается сумма НДФЛ, определенная как произведение базы налогообложения, уменьшенной на сумму понесенных налогоплательщиком расходов в связи с переоборудованием транспортного средства, и ставки налога.

В случае получения налогоплательщиком в течение отчетного года доходов в виде заработной платы, облагавшихся по разным ставкам налога, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией права на налоговую скидку, определяется в следующем порядке:

определяются доли (в процентах) дохода, начисленного в виде заработной платы, облагаемого по разным ставкам налога, в общей сумме годового общего налогооблагаемого дохода;

определяется расчетная база налогообложения за год путем уменьшения суммы начисленной заработной платы на сумму понесенных расходов;

определяется расчетная сумма НДФЛ отдельно по каждой ставке путем умножения расчетной базы налогообложения за год на ставку налога и долю;

определяется сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку, как разница между суммой НДФЛ, удержанного в течение отчетного года с налогооблагаемого дохода, начисленного в виде заработной платы, и расчетной суммой налога по каждой ставке.

При этом, согласно пункту 179.8 статьи 179 НКУ, сумма, подлежащая возврату налогоплательщику, зачисляется на его счет, открытый в банке или небанковском поставщике платежных услуг, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах.

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