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На Житомирщині у 54-річного чоловіка вилучили понад півтисячі боєприпасів

07:00, 25 квітня 2025
Жодних документів, які б підтверджували законність зберігання набоїв, господар не мав.
На Житомирщині у 54-річного чоловіка вилучили понад півтисячі боєприпасів
Фото: ГУНП в Житомирській області
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На Житомирщині правоохоронці вилучили понад півтисячі боєприпасів у чоловіка. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, слідчі поліції завершили досудове розслідування незаконного поводження з боєприпасами, вчиненого 54-річним жителем Корнинської громади. Чоловіка ознайомили з обвинувальним актом, нині матеріали провадження направлено до суду.

Вказується, що на початку квітня до поліції звернулися жителі громади з повідомленням про можливе зберігання небезпечних предметів одним з жителів села Сущанка. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 54-річного чоловіка.

У результаті виявили під шафою спальної кімнати понад 500 набоїв різного калібру. Жодних документів, які б підтверджували законність їх зберігання, господар не мав.

Відтак після проведення всіх необхідних експертних досліджень та процесуальних дій слідчі інкримінували чоловікові незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263) КК України. Згідно з чинним законодавством обвинуваченому загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

Правоохоронці наголошують, що не підлягає кримінальній відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами особа, яка добровільно здала їх органам влади.

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Національна поліція поліція Житомир боєприпаси

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