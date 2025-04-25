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Получил повестку, но не прибыл в ТЦК — во Львовской области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации

07:36, 25 апреля 2025
Военнообязанный под личную подпись получил повестку, однако в указанную дату он не явился в ТЦК без уважительных причин.
Получил повестку, но не прибыл в ТЦК — во Львовской области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации
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Во Львовской области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации. Приговор по делу № 456/4786/24 вынес Стрыйский горрайонный суд Львовской области.

В материалах дела указано, что в июне 2023 года обвиняемый был признан годным к военной службе по состоянию здоровья, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии.

Мужчина под личную подпись получил повестку с указанной датой прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Однако в назначенную дату он не явился в центр без уважительных причин. Таким образом, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу после истечения срока апелляционного обжалования.

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