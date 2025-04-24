Комитет по вопросам правоохранительной деятельности опроверг заявление АРМА о совместной доработке законопроекта о реформе АРМА

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отреагировал на сообщение Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) о том, что законопроект №12374-д о реформе АРМА будет дорабатываться совместно с данным комитетом.
«На официальном веб-сайте Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) размещена следующая информация:
«Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности – законопроект №12374-д должен быть доработан совместно с АРМА».
Отмечаем, что указанная информация не соответствует действительности, поскольку данный законопроект не был предметом рассмотрения на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (о чем было указано в письме Комитета в АРМА), а следовательно, Комитет как коллегиальный орган не высказывал свою позицию по нему, в том числе относительно поддержки или неподдержки проекта Закона», — заявили в Комитете.
«В связи с размещением на официальном веб-сайте АРМА такой информации, вынуждены отметить следующее:
Стоит отметить, что в ходе своей работы Комитет привлекает к сотрудничеству должностных лиц органов государственной власти, представителей научных учреждений, общественных организаций. Комитет всегда открыт к сотрудничеству для совершенствования действующего законодательства», — подчеркнули в Комитете.
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