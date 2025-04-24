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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности опроверг заявление АРМА о совместной доработке законопроекта о реформе АРМА

17:51, 24 апреля 2025
«Указанный законопроект на заседании Комитета не рассматривался, поскольку главным по его доработке определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики», — заявили в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности опроверг заявление АРМА о совместной доработке законопроекта о реформе АРМА
Фото: rada.gov.ua
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отреагировал на сообщение Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) о том, что законопроект №12374-д о реформе АРМА будет дорабатываться совместно с данным комитетом.

«На официальном веб-сайте Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) размещена следующая информация:
«Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности – законопроект №12374-д должен быть доработан совместно с АРМА».

Отмечаем, что указанная информация не соответствует действительности, поскольку данный законопроект не был предметом рассмотрения на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (о чем было указано в письме Комитета в АРМА), а следовательно, Комитет как коллегиальный орган не высказывал свою позицию по нему, в том числе относительно поддержки или неподдержки проекта Закона», — заявили в Комитете.

«В связи с размещением на официальном веб-сайте АРМА такой информации, вынуждены отметить следующее:

  • в Комитет действительно поступило письмо АРМА относительно практического применения законопроекта №12374-д органами прокуратуры;
  • Комитет проинформировал АРМА, что указанный законопроект на заседании Комитета не рассматривался, поскольку главным по доработке определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, при этом содержание письма АРМА относительно проекта закона №12374-д доведено до сведения народных депутатов Украины – членов Комитета;
  • Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики законопроект №12374-д подготовлен к рассмотрению во втором чтении и подан на рассмотрение Верховной Рады Украины с рекомендацией принять проект в целом как Закон.

Стоит отметить, что в ходе своей работы Комитет привлекает к сотрудничеству должностных лиц органов государственной власти, представителей научных учреждений, общественных организаций. Комитет всегда открыт к сотрудничеству для совершенствования действующего законодательства», — подчеркнули в Комитете.

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Верховная Рада Украины законопроект АРМА

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности опроверг заявление АРМА о совместной доработке законопроекта о реформе АРМА

«Указанный законопроект на заседании Комитета не рассматривался, поскольку главным по его доработке определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики», — заявили в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

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