Оклады от 22 до 51 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии ряда вакантных должностей

Объявлен добор на вакантные должности государственной службы в секретариате ВККС.

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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В».

Среди них:

- начальник управления информационных технологий секретариата Комиссии;

- главный специалист отдела проведения заседаний, контроля и учета решений Комиссии управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии;

- ведущий специалист отдела проведения заседаний, контроля и учета решений Комиссии управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии;

- ведущий специалист отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии.

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо до 4 мая 2025 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — заявили в ВККС.

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