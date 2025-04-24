Совет судей проведет заседание 1 мая — какие вопросы рассмотрят

В повестку дня заседания РСУ внесено шесть вопросов.

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Первого мая в Киеве состоится заседание Совета судей Украины, в ходе которого будет рассмотрено шесть вопросов.

Среди них:

О формировании списка кандидатов в состав Экспертного совета по квоте Совета судей Украины. О делегировании представителей от Совета судей Украины в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия. О разъяснении некоторых вопросов относительно наличия или отсутствия конфликта интересов и способов его урегулирования. Относительно проекта Модельной программы прохождения практики в судах соискателями высшего образования. О создании рабочей группы для изучения организации деятельности Коминтерновского районного суда Одесской области. Разное.

«Заседание Совета судей Украины состоится 1 мая 2025 года в 10:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom», — сообщили в РСУ.

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