Китай выдвинул США условия для начала переговоров по пошлинам

В Китае заявили, что «двери для переговоров открыты», но требуют, чтобы США первыми отменили пошлины.

Фото: AP

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В четверг, 24 апреля, Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние пошлины, если страна действительно заинтересована в торговых переговорах, пишет газета Financial Times.

В Пекине подчеркнули, что «в настоящее время не ведутся никакие экономические или торговые переговоры между Китаем и США», несмотря на недавние сигналы смягчения позиции со стороны Вашингтона.

Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун напомнил, что односторонние тарифные меры были инициированы США. Если США действительно хотят решить эту проблему, они должны полностью отменить все эти пошлины против Китая и искать решение через равноправный диалог.

В Пекине настаивают, что именно США должны сделать первый шаг к деэскалации, чтобы избежать жесткого экономического разрыва между странами.

Также в Китае добавили, что «двери для переговоров открыты», но требуют, чтобы США первыми отменили пошлины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что Китаю сейчас грозят пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

Ранее США повысили тарифы на китайский импорт до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на все товары США с 84% до 125% с 12 апреля.

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