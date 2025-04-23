«Мы будем жить вместе очень счастливо и будем в идеале работать вместе», — сказал Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми. Об этом сообщает The Guardian.

"145% – это очень много, и так не останется. Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но это не будет ноль", – заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Эти слова Трампа стали ответом на более ранние комментарии министра финансов Скотта Бессента. Он заявил, что торговая война с Китаем нежизнеспособна, и предположил, что она может вскоре ослабнуть.

Он подчеркнул, что вместо полного разрыва торговых отношений с Китаем США стремятся к их "перебалансированию".

Трамп воздержался от подтверждения того, считает ли он ситуацию с Китаем неустойчивой, как заявил Бессент.

"У нас все хорошо с Китаем", — сказал Трамп.

Несмотря на высокие пошлины, Трамп заявил, что будет "очень любезен" с Китаем и не будет играть жестко с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы будем жить вместе очень счастливо и, в идеале, работать вместе", — сказал Трамп.

Трамп сказал об оптимизме относительно заключения торгового соглашения с Китаем.

"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны, и посмотрим, что будет. Но, в конце концов, им придется заключить сделку, потому что иначе они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами", - пояснил президент США.

Правительство Китая пока не отреагировало на эту новость. Но на китайской социальной платформе Weibo высказывания Трампа попали в тренды под различными хэштегами, включая "Трамп признал поражение".

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что Китаю сейчас грозят пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

Ранее США повысили тарифы на китайский импорт до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на все товары США с 84% до 125% с 12 апреля.

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