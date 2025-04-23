Дональд Трамп пообіцяв суттєво знизити мита для Китаю

«Ми будемо жити разом дуже щасливо і в ідеалі працюватимемо разом», — сказав Трамп.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими. Про це повідомляє The Guardian.

"145% - це дуже багато, і так не залишиться. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль", - заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Ці слова Трампа стали відповіддю на попередні коментарі міністра фінансів Скотта Бессента. Він заявив, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і припустив, що вона може незабаром ослабнути.

Він підкреслив, що замість повного розриву торгових відносин з Китаєм США прагнуть їхнього "перебалансування".

Трамп утримався від підтвердження того, чи він вважає ситуацію з Китаєм нестійкою, як заявив Бессент.

"У нас все добре з Китаєм", - сказав Трамп.

Незважаючи на високі мита, Трамп заявив, що буде "дуже люб'язний" з Китаєм і не гратиме жорстко з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Ми житимемо разом дуже щасливо і, в ідеалі, працюватимемо разом", - сказав Трамп.

Трамп сказав про оптимізм щодо укладання торгової угоди з Китаєм.

"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але зрештою їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив президент США.

Уряд Китаю поки що не відреагував на цю новину. Але на китайській соціальній платформі Weibo висловлювання Трампа потрапили у тренди під різними хештегами, включаючи "Трамп визнав поразку".

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

Раніше США підвищили тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай підвищив мита на всі товари США з 84 до 125% з 12 квітня.

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