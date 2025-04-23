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«Мирний» план Трампа грає на руку Путіну – BILD

12:05, 23 квітня 2025
«Мирний» план Трампа називають одностороннім та проросійським, оскільки він має конкретні вигоди РФ.
«Мирний» план Трампа грає на руку Путіну – BILD
Фото: argumentua
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Мирний план, який запропонував Дональд Трамп, викликав критику з боку української сторони. Як пише німецьке видання BILD з посиланням на джерело в уряді України, йдеться про односторонню ініціативу, в якій передбачені конкретні вигоди для Росії, а Україна отримує лише загальні обіцянки.

Команда Трампа минулого тижня в Парижі передала українським урядовцям односторінковий документ із планом, який в США називають «остаточною пропозицією». Меседж до Києва був жорсткий: або погоджуйтеся зараз, або втрачаєте шанс на врегулювання. За даними джерел, Трамп також погрожує зірвати подальші переговори, якщо не побачить прогресу найближчим часом.

Незабаром після презентації цього плану російський Путін заявив про готовність заморозити поточні лінії фронту як основу для потенційної угоди. Це стало найчіткішим сигналом про можливість переговорів з боку Москви від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Однак у Києві вважають, що така «готовність» Путіна є прямою реакцією на пропозицію Трампа, яка, на думку українського уряду, передбачає значні поступки агресору. Джерело BILD зазначає: замість гарантій безпеки чи зобов’язань щодо відновлення територіальної цілісності України, документ містить лише загальні формулювання, які не зобов’язують нікого до конкретних дій.

Нагадаємо, США вкотре пригрозили припинити свою посередницьку роль між РФ та Україною.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, США відступлять від зусиль, спрямованих на посередництво у встановленні миру.

Також Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України.

Раніше був оприлюднений мирний план Дональда Трампа, який у США називають  «остаточною пропозицією» президента.

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США росія Дональд Трамп

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