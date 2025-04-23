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«Мирный» план Трампа играет на руку Путину – BILD

12:05, 23 апреля 2025
«Мирный» план Трампа называют односторонним и пророссийским, поскольку он имеет конкретные выгоды РФ.
«Мирный» план Трампа играет на руку Путину – BILD
Фото: argumentua
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Мирный план, который предложил Дональд Трамп, вызвал критику со стороны украинской стороны. Как пишет немецкое издание BILD со ссылкой на источник в правительстве Украины, речь идет об односторонней инициативе, в которой предусмотрены конкретные выгоды для России, а Украина получает лишь общие обещания.

Команда Трампа на прошлой неделе в Париже передала украинским чиновникам одностраничный документ с планом, который в США называют «окончательным предложением». Месседж к Киеву был жесткий: или соглашайтесь сейчас, или теряете шанс на урегулирование. По данным источников, Трамп также угрожает сорвать дальнейшие переговоры, если не увидит прогресса в ближайшее время.

Вскоре после презентации этого плана российский Путин заявил о готовности заморозить текущие линии фронта как основу для потенциальной сделки. Это стало самым четким сигналом о возможности переговоров со стороны Москвы от начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Однако в Киеве считают, что такая «готовность» Путина является прямой реакцией на предложение Трампа, которое, по мнению украинского правительства, предусматривает значительные уступки агрессору. Источник BILD отмечает: вместо гарантий безопасности или обязательств по восстановлению территориальной целостности Украины, документ содержит лишь общие формулировки, которые не обязывают никого к конкретным действиям.

Напомним, США в очередной раз пригрозили прекратить свою посредническую роль между РФ и Украиной.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если в ближайшее время не появится четкого пути к миру, США отступят от усилий, направленных на посредничество в установлении мира.

Также Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине.

Ранее был обнародован мирный план Дональда Трампа. В США называют мирный план «окончательным предложением» президента.

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США россия Дональд Трамп

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