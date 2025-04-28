На горе Фудзи дважды спасали студента: сначала из-за потери снаряжения, затем из-за попытки найти телефон

27-летний студент, совершавший восхождение на Фудзи вне сезона, сначала потерял снаряжение, а впоследствии вернулся по оставленному телефону и дважды оказался в беде.

Иллюстративное фото из открытых источников

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27-летнего китайского студента, проживающего в Японии, пришлось спасать дважды за одну неделю во время восхождения на гору Фудзи. Об этом сообщает Independent.

Впервые его эвакуировали 22 апреля, когда он, поднимаясь по тропе Фудзиномия на высоте около 3000 метров над уровнем моря в префектуре Сидзуока, не смог безопасно спуститься с вершины. Его подняли на борт спасательного вертолета.

Студент совершал восхождение на самую высокую гору Японии вне официального сезона и не смог самостоятельно спуститься из-за потери кошек — специальных устройств для крепления к подошве обуви, которые обеспечивают устойчивость на льду.

Однако через несколько дней студент решил вернуться на вершину, чтобы забрать оставленные вещи, в том числе мобильный телефон. 26 апреля полиция получила сообщение от другого альпиниста о том, что студент испытывает симптомы горной болезни. На этот раз спасатели нашли его на восьмой станции маршрута и на носилках транспортировали на пятую станцию, где передали пожарной службе.

Полиция напоминает, что восхождение на Фудзи в межсезонье крайне опасно из-за суровых погодных условий. Официальный сезон подъема длится с 1 июля по сентябрь, когда более 200 тысяч туристов ежегодно пытаются покорить вершину.

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