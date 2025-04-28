Верховный Суд: орган местного самоуправления обязан соблюдать процедуру обнародования технической документации по нормативной денежной оценке

Выписки из технической документации, сформированные на основании регуляторного акта, теряют силу одновременно с признанием этого акта недействительным и не создают самостоятельных юридических последствий.

Фото: dtkt.ua

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Общество обратилось в административный суд с иском к Петровскому сельскому совету Вышгородского района Киевской области и Главному управлению Госгеокадастра в Киевской области, требуя признать противоправным и недействительным решение сельсовета от 8 июля 2021 года №397 «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель села Лютиж», а также отменить две выписки о нормативной денежной оценке земельных участков, сформированные на его основании.

Киевский окружной административный суд решением от 26 октября 2023 года, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 24 апреля 2024 года, удовлетворил иск. Жалобу на эти решения подал Петровский сельский совет, который не соглашался с признанием его решения регуляторным актом и ссылался на неправильное применение норм материального права.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, изменив мотивировочную и резолютивную части решений судов предыдущих инстанций в части момента утраты силы выписок из технической документации, определив, что они являются недействительными с 26 марта 2024 года — даты вступления в законную силу решения по ранее принятому аналогичному делу.

Верховный Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций о том, что решение №397 является нормативно-правовым регуляторным актом, поскольку оно было принято органом местного самоуправления, изменяло нормы права, распространялось на неопределенный круг лиц и подлежало многократному применению в сфере хозяйственных отношений и налогообложения.

Суд принял во внимание содержание статьи 1 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» №1160-IV, согласно которой регуляторным считается акт, устанавливающий нормы права, применяемый неоднократно и касающийся неопределенного круга лиц в сфере хозяйствования или административных отношений.

Кроме того, учитывая, что сельсовет не обнародовал проект решения с анализом регуляторного воздействия в порядке, предусмотренном статьями 9 и 13 Закона №1160-IV, Суд пришел к выводу, что сельсовет нарушил обязательную процедуру принятия регуляторного акта. Согласно статье 36 этого Закона, такое нарушение является основанием для признания акта недействительным.

Суд также применил конституционные нормы: часть первую статьи 13, согласно которой земля является объектом права собственности Украинского народа, а также статью 19 Конституции Украины, обязывающую органы власти действовать исключительно в порядке, предусмотренном законом.

В постановлении подробно процитированы положения статей 201, 206 Земельного кодекса Украины и статей 13, 15, 18, 20, 23 Закона Украины «Об оценке земель» №1378-IV, которые регламентируют порядок утверждения технической документации и необходимость ее официального обнародования для дальнейшего применения в налогообложении.

В рамках анализа законности поданных выписок Верховный Суд напомнил, что согласно статье 20 Закона №1378-IV и Приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 25.11.2016 №489, выписка из технической документации не является самостоятельным правовым актом, а лишь фиксирует информацию, утвержденную в соответствующем решении совета.

Коллегия судей отметила, что действие решения №397 прекратилось с 26 марта 2024 года на основании постановления по делу №320/10212/22, а следовательно, и выписки, выданные на его основе, утратили силу именно с этой даты. До указанного времени они остаются действительными и подлежат применению.

Суд подчеркнул, что сохранение действия выписок до признания недействительным базового акта необходимо для обеспечения правовой определенности, стабильности публичных правоотношений и защиты прав лиц, в частности налогоплательщиков и органов государственной власти.

Основные правовые выводы Верховного Суда в этом деле:

- Решение органа местного самоуправления об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель, имеющее общий характер и влияющее на порядок налогообложения, является регуляторным актом, процедура принятия которого, в частности обнародование, должна соответствовать положениям Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

- Выписки из технической документации, сформированные на основании регуляторного акта, теряют силу одновременно с признанием этого акта недействительным и не создают самостоятельных юридических последствий.

Постановление Верховного Суда от 10 марта 2025 года по делу №320/10183/22 (административное производство №К/990/20687/24).

Автор: Наталя Мамченко

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