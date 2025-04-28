Украина потеряла Су-27 во время отражения атаки дронов — Воздушные силы

Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия.

Фото: aviatsiyahalychyny.com

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В понедельник, 28 апреля, Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27. Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил.

«Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушной атаки вражеских ударных БПЛА был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил», — говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия.

В ВСУ добавили, что пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчика доставили в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

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