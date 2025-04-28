РФ выдвинула свои условия по окончании войны в Украине — они противоречат плану Трампа

Как известно, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф 17 апреля представил в Париже во время переговоров план администрации Белого дома по окончанию войны в Украине.
Однако 28 апреля глава МИД РФ Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo озвучил совсем иные условия, которые противоречат плану, представленному Уиткоффом.
Среди требований России — международное признание всех оккупированных Россией украинских регионов и «демилитаризация» Украины.
Накануне Лавров отверг предложение о передаче США и Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией. Эти заявления противоречат ранее обнародованному плану администрации Дональда Трампа.
Лавров более подробно рассказал об условиях России:
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