Глава МИД РФ Лавров объявил условия на мирных переговорах для завершения войны с Украиной - они противоречат мирному плану США.

Фото: depositphotos.com

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Как известно, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф 17 апреля представил в Париже во время переговоров план администрации Белого дома по окончанию войны в Украине.

Однако 28 апреля глава МИД РФ Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo озвучил совсем иные условия, которые противоречат плану, представленному Уиткоффом.

Среди требований России — международное признание всех оккупированных Россией украинских регионов и «демилитаризация» Украины.

Накануне Лавров отверг предложение о передаче США и Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией. Эти заявления противоречат ранее обнародованному плану администрации Дональда Трампа.

Лавров более подробно рассказал об условиях России:

Украина не становится членом НАТО, её статус — нейтральный и внеблоковый;

международное признание «российской принадлежности Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонщины и Запорожья», то есть признание всех оккупированных Россией украинских регионов;

«демилитаризация» и «денацификация» Украины;

отмена санкций и возвращение замороженных российских активов;

«преодоление последствий правления неонацистского режима в Киеве, сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года», который якобы «уничтожил всё русское» в Украине — язык, медиа, культуру, традиции и «каноническое православие».

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