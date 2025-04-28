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РФ выдвинула свои условия по окончании войны в Украине — они противоречат плану Трампа

13:10, 28 апреля 2025
Глава МИД РФ Лавров объявил условия на мирных переговорах для завершения войны с Украиной - они противоречат мирному плану США.
РФ выдвинула свои условия по окончании войны в Украине — они противоречат плану Трампа
Фото: depositphotos.com
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Как известно, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф 17 апреля представил в Париже во время переговоров план администрации Белого дома по окончанию войны в Украине.

Однако 28 апреля глава МИД РФ Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo озвучил совсем иные условия, которые противоречат плану, представленному Уиткоффом.

Среди требований России — международное признание всех оккупированных Россией украинских регионов и «демилитаризация» Украины.

Накануне Лавров отверг предложение о передаче США и Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией. Эти заявления противоречат ранее обнародованному плану администрации Дональда Трампа.

Лавров более подробно рассказал об условиях России:

  • Украина не становится членом НАТО, её статус — нейтральный и внеблоковый;
  • международное признание «российской принадлежности Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонщины и Запорожья», то есть признание всех оккупированных Россией украинских регионов;
  • «демилитаризация» и «денацификация» Украины;
  • отмена санкций и возвращение замороженных российских активов;
  • «преодоление последствий правления неонацистского режима в Киеве, сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года», который якобы «уничтожил всё русское» в Украине — язык, медиа, культуру, традиции и «каноническое православие».

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США рф Украина

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