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Из Украины пытались вывезти десятки старинных монет, фото

23:30, 28 апреля 2025
Пограничники обнаружили 29 монет, изготовленных из металлов желтого, медного и белого цветов.
Из Украины пытались вывезти десятки старинных монет, фото
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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В пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе пограничники выявили попытку незаконного вывоза коллекционных монет. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Во время проверки автомобиля Renault, который следовал на выезд из Украины, внимание пограничников привлек рюкзак в салоне транспортного средства. За рулем машины находилась 35-летняя жительница Черновцов. В ходе осмотра сумки пограничники обнаружили 29 монет, изготовленных из металлов желтого, медного и белого цветов.

Имеют ли обнаруженные монеты культурную или историческую ценность, установит экспертиза.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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