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Китайский чат-бот DeepSeek снова заработал в Южной Корее

21:26, 28 апреля 2025
DeepSeek обновил свою политику конфиденциальности и вернулся на южнокорейский рынок.
Китайский чат-бот DeepSeek снова заработал в Южной Корее
Фото: AP
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Китайский чат-бот на основе искусственного интеллекта DeepSeek снова стал доступен на южнокорейских сервисах приложений. Приложение было удалено с платформ в феврале после обвинений в нарушении правил защиты данных, пишет Dimsumdaily.

Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи сообщила в прошлый четверг, что DeepSeek неправомерно передавал пользовательские данные и запросы без согласия при первоначальном запуске в Южной Корее в январе. Эти опасения привели к приостановке загрузок из магазинов приложений, включая App Store компании Apple и Google Play Store.

С тех пор DeepSeek обновил свою политику конфиденциальности, указав в заявлении: «Мы обрабатываем вашу персональную информацию в соответствии с Законом о защите персональной информации Кореи». Обновленная политика также позволяет пользователям отказаться от передачи их персональных данных различным компаниям в Китае и США.

Власти подтвердили, что компания внедрила по меньшей мере часть их рекомендаций для устранения проблем с конфиденциальностью.

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искусственный интеллект ИИ DeepSeek

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