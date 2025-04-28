Китайский чат-бот DeepSeek снова заработал в Южной Корее

DeepSeek обновил свою политику конфиденциальности и вернулся на южнокорейский рынок.

Фото: AP

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Китайский чат-бот на основе искусственного интеллекта DeepSeek снова стал доступен на южнокорейских сервисах приложений. Приложение было удалено с платформ в феврале после обвинений в нарушении правил защиты данных, пишет Dimsumdaily.

Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи сообщила в прошлый четверг, что DeepSeek неправомерно передавал пользовательские данные и запросы без согласия при первоначальном запуске в Южной Корее в январе. Эти опасения привели к приостановке загрузок из магазинов приложений, включая App Store компании Apple и Google Play Store.

С тех пор DeepSeek обновил свою политику конфиденциальности, указав в заявлении: «Мы обрабатываем вашу персональную информацию в соответствии с Законом о защите персональной информации Кореи». Обновленная политика также позволяет пользователям отказаться от передачи их персональных данных различным компаниям в Китае и США.

Власти подтвердили, что компания внедрила по меньшей мере часть их рекомендаций для устранения проблем с конфиденциальностью.

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