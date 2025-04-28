Бизнес на установлении группы инвалидности шахтерам – в Киеве будут судить бывшую народную депутатку

Экс-депутат и ее сообщники обвиняются в организации схемы вымогательства денег при содействии в установлении инвалидности работникам угольной промышленности.

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В Киеве будут судить бывшую народную депутатку и ее сообщников за организацию незаконной схемы установления групп инвалидности работникам угольной промышленности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что на момент совершения преступления народная избранница занимала должность заместителя директора столичного медицинского учреждения.

Она организовала схему получения денег от людей, которые, в связи с вредными условиями труда, имели право на оформление группы инвалидности, однако не могли этого сделать из-за бюрократических препятствий. Для упрощения процедуры с них требовали по 3–4 тысячи долларов США.

К сотрудничеству обвиняемая привлекла бывшего главного врача медицинского учреждения, которым руководила, заведующую консультативно-поликлиническим отделением, а также посредника из Львовской области, который подыскивал людей, сталкивающихся с трудностями в оформлении инвалидности.

«Медицинские документы пациентов из Львовской области направлялись в Киев, в государственное медицинское учреждение, сотрудники которого по предварительно составленным спискам подтверждали наличие хронического профессионального заболевания и направляли таких лиц на МСЭК для принятия решения о присвоении соответствующей группы инвалидности», — говорится в сообщении.

Далее собранные с пациентов деньги ежемесячно вместе со списками лиц, от которых они получены, передавались руководству медучреждения и распределялись между участниками схемы.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт неоднократной передачи денег посредником организаторше, работавшей заместителем директора медучреждения. В июне 2024 года во время последней передачи средств в размере 32 тысяч долларов США посредника и заместителя руководителя учреждения задержали.

В настоящее время обвинительный акт в отношении четырех членов организованной группы направлен в суд для рассмотрения по существу.

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