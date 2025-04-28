В Ровно полицейские провели спецоперацию по спасению забытых документов из маршрутки

Полицейские отследили маршрутку и спасли документы.

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В Ровно мужчина по собственной неосторожности потерял в маршрутном такси папку с важными документами. Взволнованная пожилая пара не знала, что делать, поэтому женщина обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали в Патрульной полиции Ровенской области, инцидент произошел на днях.

Благодаря тому, что горожанка подробно описала транспортное средство, в котором были утеряны документы, правоохранители отследили маршрут этой маршрутки через специальную программу и остановили ее.

Водитель рассказал, что пассажиры нашли в салоне документы и передали их ему.

Потерянную папку сразу же отвезли владельцам.

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