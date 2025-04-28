Во Львове будут судить врача-анестезиолога из-за смерти 5-летнего мальчика

Врача подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

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Во Львове прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении врача-анестезиолога одной из городских больниц.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в декабре 2023 года во время лечения зубов в одной из частных клиник Львова пятилетний мальчик впал в кому. Почти через месяц, несмотря на принятые врачами меры, он скончался в одной из больниц, так и не придя в сознание.

«Установлено, что врач, проводившая анестезию, не имела соответствующего специализированного образования, квалификации для работы с детским населением и опыта. Вследствие профессиональной небрежности она выбрала ошибочную тактику анестезиологического обеспечения при стоматологическом вмешательстве. В дальнейшем это привело к тяжким последствиям и смерти пациента», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в августе 2023 года врач, имея действующий диплом, подтверждающий право оказывать анестезиологические услуги взрослому населению, получила поддельный сертификат врача-специалиста по специальности «детская анестезиология». Дополнительно к этому было получено еще удостоверение о повышении квалификации к диплому по направлению «детская анестезиология». Впоследствии фигурантка использовала эти документы для привлечения ее к оказанию медицинской помощи детям в частной стоматологической клинике.

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