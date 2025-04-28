Восстановление электроснабжения в Испании может длиться до 10 часов — что известно на данный момент

От 6 до 10 часов может уйти на полное восстановление энергоснабжения в Испании.

Фото: elpais.com

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Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров.

Причины отключения пока остаются неизвестными, а последствия инцидента все еще ощущаются.

На полное восстановление энергоснабжения в Испании может понадобиться от 6 до 10 часов. Об этом сообщает издание Pais.

Оператор электросетей страны назвал сегодняшний блэкаут событием, не имеющим аналогов в истории.

Компания Red Eléctrica, которая управляет электрическими сетями, проводит расследование обстоятельств аварии.

Директор службы эксплуатации Red Eléctrica Эдуардо Прието заявил, что этот блэкаут является «исключительным и абсолютно чрезвычайным случаем», а на полное восстановление подачи электроэнергии потребуется от 6 до 10 часов. Ожидается, что проблема будет решена только ближе к ночи.

Отключение привело к серьезным сбоям в работе инфраструктуры: полностью остановлено железнодорожное сообщение, нарушена работа авиатранспорта и общественного транспорта, во многих районах отключены светофоры. Генеральная дирекция дорожного движения (DGT) призвала граждан по возможности воздержаться от поездок на автомобилях.

Проблемы затронули и повседневную жизнь: некоторые супермаркеты принимают только наличные, людей спасают из застрявших лифтов, а жители массово скупают радиоприемники на батарейках. Также зафиксированы перебои в работе мобильной связи.

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