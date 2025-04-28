В Киеве затопило участок строительства метро на Виноградарь, фото и видео

Строительный участок метро на Виноградаре подтапливает водой.

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В Киеве на участке строительства метро на Виноградаре зафиксировали затопление. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Согласно информации, потоп произошел на территории по адресу улица Европейского Союза, 41Д, где продолжаются работы по продлению зеленой ветки метрополитена. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила часть строительной площадки.

Причины затопления пока не сообщаются.

В сети публикуют соответствующие фото и видео.

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