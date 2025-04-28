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Украина и ЕС начинают скрининговые встречи по вопросам предпринимательства и промышленной политики

20:04, 28 апреля 2025
Ольга Стефанишина отметила, что Украина стремится интегрироваться в промышленные экосистемы ЕС.
Украина и ЕС начинают скрининговые встречи по вопросам предпринимательства и промышленной политики
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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В понедельник, 28 апреля, в Брюсселе началась двусторонняя встреча делегаций Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 20 «Предпринимательство и промышленная политика», который относится к Кластеру 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил Офис Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

«Украина полна решимости имплементировать законодательство ЕС в сферах промышленной политики, конкуренции, государственной помощи, государственных закупок и поддержки малого и среднего бизнеса. Мы готовы представить четкие графики имплементации и обсудить переходные периоды, которые могут понадобиться из-за чрезвычайных обстоятельств войны. Хотя прогресс не будет мгновенным, особенно в условиях военного положения, наша приверженность сближению законодательства с европейским и продолжению евроинтеграционного пути остается непоколебимой», — подчеркнула главный переговорщик и глава делегации, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, открывая заседание онлайн.

В Брюсселе прогресс Украины представляют заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа, первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец, заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, представители Государственного космического агентства Украины и Государственной службы геологии и недр Украины и другие.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что устойчивость правового сближения Украины с ЕС в указанных сферах неоднократно отмечалась, в частности, в отчетах Евросоюза в последние годы. Даже после начала полномасштабной российской агрессии Украина смогла осуществить стратегический прогресс в этих сферах и сейчас продолжает фундаментальную трансформацию — от устаревших информационных моделей к современным.

Особое внимание уделяется повышению устойчивости и конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (МСП), улучшению доступа к финансированию, упрощению регулирования и поощрению кластерного развития. Отдельно речь идет о цифровом и инновационном потенциале МСП.

«Украина стремится интегрироваться в промышленные экосистемы ЕС. Мы уже сотрудничаем с европейскими сетями и экспертными группами и стремимся углубить это участие, присоединившись к таким инициативам, как Программа единого рынка, Европейская сеть предприятий и в рамках кластерного сотрудничества», — подчеркнула вице-премьер-министр.

Во время скрининга Украина представит состояние имплементации и сближения с политиками ЕС в таких направлениях, как горизонтальные аспекты промышленной политики, политика в отношении предпринимательства и инструменты для МСП, законодательство в рамках промышленных секторов.

Законодательство ЕС, охватывающее Раздел 20 «Предпринимательство и промышленная политика», направлено на продвижение промышленных стратегий, которые повышают конкурентоспособность путем ускорения адаптации к структурным изменениям, создания благоприятной среды для создания и роста бизнеса на территории Евросоюза, а также для внутренних и внешних инвестиций. Оно также направлено на улучшение общего бизнес-климата, в котором работают малые и средние предприятия.

Двусторонние встречи в рамках скрининга по данному переговорному разделу будут проходить два дня — 28 и 29 апреля.

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ЕС Украина

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