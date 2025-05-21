Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Єврокомісія у жовтні 2024 року оприлюднила звіт щодо розширення, де оцінила прогрес України на шляху вступу до ЄС. При цьому Єврокомісія надала Україні нові рекомендації у сфері реформ на 2025 рік. Серед іншого – стосовно прокуратури.

«Україні все ще необхідно запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами на основі суворих та об’єктивних критеріїв, у тому числі спеціалізації, з належними гарантіями проти маніпуляцій та ефективним механізмом оскарження рішень про відвід прокурора» – було зазначено у звіті.

У той же час, Дорожня карта з питань верховенства права, представлена українським урядом для подальших перемовин з ЄС і схвалена розпорядженням Кабміну від 14 травня 2025 року №475-р, передбачає виконання завдання із «запровадження випадкового розподілу справ між прокурорами відповідно до Рекомендації ХХVI Четвертого раунду оцінювання GRECO з використанням цифрових інструментів на основі заздалегідь встановлених чітких і об’єктивних критеріїв, включно з критерієм спеціалізації, у поєднанні з належними гарантіями, які убезпечать систему від маніпулювання та неправомірного впливу» на четвертий квартал 2027 року.

Слід зазначити, що у Рекомендації ХХVІ GRECO («Група держав проти корупції») зазначала про необхідність ввести систему випадкового розподілу справ прокурорам на основі заздалегідь встановлених чітких і об’єктивних критеріїв, зокрема критерію спеціалізації. Процес розподілу також має здійснюватись на основі належних запобіжників, зокрема суворого контролю, які убезпечать систему від усіх можливих зловживань.

Як вказала GRECO у звіті, прийнятому 2024 року, «ця рекомендація залишилася невиконаною у Проміжному звіті-оцінці відповідності, оскільки влада не надала нової інформації».

«Українська влада зазначає, що наразі робоча група з питань цифрової трансформації процесів організації роботи органів прокуратури та досудового розслідування, яка була створена наказом Генпрокурора №279 від 12 грудня 2022 року, готує концепцію та технічне завдання для створення модулів системи менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу під назвою «SMEREKA».

Влада також повторює, що прокурори обираються керівником прокуратури під конкретну кримінальну справу.

У зв'язку з цим наказом Генерального прокурора № 309 (від 30 вересня 2021 року) визначено критерії їх відбору керівником прокуратури, його першим заступником та заступником відповідно до розподілу обов'язків та в межах повноважень, передбачених КПК.

У листопаді 2024 року за підтримки Консультативної місії ЄС відбулося виїзне засідання Робочої групи, створеної відповідно до наказу Генерального прокурора №204 від 30 серпня 2024 року, з метою розробки чітких та об'єктивних критеріїв випадкового розподілу справ.

Влада повідомляє, що Ukraine Facility Plan включає захід зі створення системи електронного управління справами. Це дасть змогу здійснювати цифрову обробку кримінальних справ і поступово замінити або значно модернізувати застарілий Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Подібний захід також передбачено проєктом плану заходів на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку.

GRECO бере до уваги цю інформацію, частину якої вона вже отримувала в попередніх звітах про ситуацію (наприклад, наказ № 09).

Водночас GRECO зазначає, що, незважаючи на наявність певних критеріїв щодо розподілу справ, право прийняття рішень було залишено за керівником відповідної прокуратури, що відходить від принципу випадкового розподілу. GRECO вітає, що Робоча група зібралася в листопаді 2024 року для розробки чітких та об'єктивних критеріїв випадкового розподілу справ, і сподівається на подальший розвиток подій.

Вітаємо включення до Ukraine Facility Plan заходу, який відтепер уможливить цифрову обробку кримінальних справ і поступово замінить або суттєво модернізує застарілий Єдиний реєстр досудових розслідувань.

GRECO закликає владу робити більше для забезпечення того, щоб розподіл справ відповідав суворим та об'єктивним заздалегідь встановленим критеріям і здійснювався шляхом випадкового розподілу справ, що буде основним правилом.

GRECO дійшла висновку, що рекомендація XXVI залишається невиконаною», констатовано у документі.

Крім того, на 2026-2027 роки Дорожня карта з питань верховенства права передбачає наступні завдання.

I квартал 2026 року

Розроблення та прийняття закону з урахуванням європейських стандартів та після консультацій з Венеційською комісією, що забезпечить більш прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні (адміністративні) посади в Офісі Генерального прокурора (керівника та заступника керівника підрозділу), обласних та окружних прокуратурах (керівника та заступника керівника органу прокуратури, підрозділу в його складі).

Проведення функціонального аудиту Ради прокурорів України і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та розроблення рекомендацій, спрямованих на покращення процедури відбору їх членів, посилення їх незалежності ефективності та результативності.

ІІІ квартал 2026 року

Розроблення та прийняття закону, спрямованого на удосконалення системи дисциплінарної відповідальності прокурорів і посилення інституційної спроможності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідно до рекомендацій Четвертого раунду оцінювання GRECO, зокрема забезпечення КДКП автономними інституційними ресурсами, незалежними від Офісу Генпрокурора, включаючи незалежний секретаріат.

IV квартал 2026 року

Розроблення та прийняття законів і підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількісного складу та структури органів прокуратури, зокрема: спрощення організаційної структури, скорочення кількості адміністративних посад, виключення дублювання повноважень шляхом забезпечення спеціалізації.

Розроблення та прийняття закону, спрямованого на посилення інституційної спроможності, незалежності та ефективності Ради прокурорів України.

Розроблення та прийняття закону та підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження з використанням цифрових інструментів єдиної системи регулярного оцінювання якості роботи прокурорів на основі заздалегідь установлених і об’єктивних критеріїв за активної участі прокурорів в оцінюванні, із можливістю оскарження та залученням органів прокурорського самоврядування відповідно до рекомендації ХХV Четвертого раунду оцінювання GRECO.

IІ квартал 2027 року

Проведення комплексного огляду процедури призначення та звільнення з Офісу Генерального прокурора з метою їх приведення до кращих європейських практик із залученням Венеційської комісії.

IV квартал 2027 року

Розроблення та прийняття закону, спрямованого на посилення інституційної спроможності та ефективності Генеральної інспекції, удосконалення системи запобігання корупційним проявам і порушенням етики в органах прокуратури.

Розроблення та прийняття закону, спрямованого на забезпечення можливості оскарження рішень про зміну прокурора відповідно до Рекомендації ХХVІІІ Четвертого раунду оцінювання GRECO.

Впровадження системи СМЕРЕКА та забезпечення здійснення досудового розслідування з використанням її функціоналу, забезпечення можливості комплексної електронної взаємодії з ЄСІКС, інформаційними реєстрами і базами даних державних органів, реалізація функціональності Єдиного реєстру досудових розслідувань на базі СМЕРЕКА; початок перенесення даних із Єдиного реєстру досудових розслідувань до нової системи SMEREKA.

З четвертого кварталу 2027 року система електронного кримінального провадження eCase має взаємодіяти на постійній основі з ЄСІТС, системою менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу «СМЕРЕКА» та іншими відповідними системами.

На той же кінець 2027 року призначено й завершення атестації прокурорів, забезпечення послідовної судової практики у спорах, пов'язаних з атестацією, в т. ч. на рівні Верховного Суду, та завершення (90% всіх) судових справ, пов'язаних з атестацією.

Автор: Наталя Мамченко

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