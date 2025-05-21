Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Єврокомісія у жовтні 2024 року оприлюднила звіт щодо розширення, де оцінила прогрес України на шляху вступу до ЄС. При цьому Єврокомісія надала Україні нові рекомендації у сфері реформ на 2025 рік. Серед іншого – стосовно прокуратури.
«Україні все ще необхідно запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами на основі суворих та об’єктивних критеріїв, у тому числі спеціалізації, з належними гарантіями проти маніпуляцій та ефективним механізмом оскарження рішень про відвід прокурора» – було зазначено у звіті.
У той же час, Дорожня карта з питань верховенства права, представлена українським урядом для подальших перемовин з ЄС і схвалена розпорядженням Кабміну від 14 травня 2025 року №475-р, передбачає виконання завдання із «запровадження випадкового розподілу справ між прокурорами відповідно до Рекомендації ХХVI Четвертого раунду оцінювання GRECO з використанням цифрових інструментів на основі заздалегідь встановлених чітких і об’єктивних критеріїв, включно з критерієм спеціалізації, у поєднанні з належними гарантіями, які убезпечать систему від маніпулювання та неправомірного впливу» на четвертий квартал 2027 року.
Слід зазначити, що у Рекомендації ХХVІ GRECO («Група держав проти корупції») зазначала про необхідність ввести систему випадкового розподілу справ прокурорам на основі заздалегідь встановлених чітких і об’єктивних критеріїв, зокрема критерію спеціалізації. Процес розподілу також має здійснюватись на основі належних запобіжників, зокрема суворого контролю, які убезпечать систему від усіх можливих зловживань.
Як вказала GRECO у звіті, прийнятому 2024 року, «ця рекомендація залишилася невиконаною у Проміжному звіті-оцінці відповідності, оскільки влада не надала нової інформації».
«Українська влада зазначає, що наразі робоча група з питань цифрової трансформації процесів організації роботи органів прокуратури та досудового розслідування, яка була створена наказом Генпрокурора №279 від 12 грудня 2022 року, готує концепцію та технічне завдання для створення модулів системи менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу під назвою «SMEREKA».
Влада також повторює, що прокурори обираються керівником прокуратури під конкретну кримінальну справу.
У зв'язку з цим наказом Генерального прокурора № 309 (від 30 вересня 2021 року) визначено критерії їх відбору керівником прокуратури, його першим заступником та заступником відповідно до розподілу обов'язків та в межах повноважень, передбачених КПК.
У листопаді 2024 року за підтримки Консультативної місії ЄС відбулося виїзне засідання Робочої групи, створеної відповідно до наказу Генерального прокурора №204 від 30 серпня 2024 року, з метою розробки чітких та об'єктивних критеріїв випадкового розподілу справ.
Влада повідомляє, що Ukraine Facility Plan включає захід зі створення системи електронного управління справами. Це дасть змогу здійснювати цифрову обробку кримінальних справ і поступово замінити або значно модернізувати застарілий Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Подібний захід також передбачено проєктом плану заходів на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку.
GRECO бере до уваги цю інформацію, частину якої вона вже отримувала в попередніх звітах про ситуацію (наприклад, наказ № 09).
Водночас GRECO зазначає, що, незважаючи на наявність певних критеріїв щодо розподілу справ, право прийняття рішень було залишено за керівником відповідної прокуратури, що відходить від принципу випадкового розподілу. GRECO вітає, що Робоча група зібралася в листопаді 2024 року для розробки чітких та об'єктивних критеріїв випадкового розподілу справ, і сподівається на подальший розвиток подій.
Вітаємо включення до Ukraine Facility Plan заходу, який відтепер уможливить цифрову обробку кримінальних справ і поступово замінить або суттєво модернізує застарілий Єдиний реєстр досудових розслідувань.
GRECO закликає владу робити більше для забезпечення того, щоб розподіл справ відповідав суворим та об'єктивним заздалегідь встановленим критеріям і здійснювався шляхом випадкового розподілу справ, що буде основним правилом.
GRECO дійшла висновку, що рекомендація XXVI залишається невиконаною», констатовано у документі.
Крім того, на 2026-2027 роки Дорожня карта з питань верховенства права передбачає наступні завдання.
I квартал 2026 року
ІІІ квартал 2026 року
IV квартал 2026 року
IІ квартал 2027 року
IV квартал 2027 року
Автор: Наталя Мамченко
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