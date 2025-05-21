Украина планирует внедрить случайное распределение дел между прокурорами в конце 2027 года – дорожная карта

В то же время Еврокомиссия предоставила рекомендацию о необходимости внедрения случайного распределения дел между прокурорами в отчете о прогрессе Украины за 2024 год.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия в октябре 2024 года опубликовала отчет о расширении, в котором оценила прогресс Украины на пути вступления в ЕС. При этом Еврокомиссия предоставила Украине новые рекомендации в сфере реформ на 2025 год. В частности – относительно прокуратуры.

«Украине все еще необходимо внедрить систему случайного распределения дел между прокурорами на основе строгих и объективных критериев, включая специализацию, с надлежащими гарантиями против манипуляций и эффективным механизмом обжалования решений об отводе прокурора» – было указано в отчете.

В то же время Дорожная карта по вопросам верховенства права, представленная украинским правительством для дальнейших переговоров с ЕС и утвержденная распоряжением Кабмина от 14 мая 2025 года №475-р, предусматривает выполнение задачи по «внедрению случайного распределения дел между прокурорами в соответствии с Рекомендацией XXVI Четвертого раунда оценки GRECO с использованием цифровых инструментов на основе заранее установленных четких и объективных критериев, включая критерий специализации, в сочетании с надлежащими гарантиями, которые обезопасят систему от манипулирования и неправомерного влияния» на четвертый квартал 2027 года.

Следует отметить, что в Рекомендации XXVI GRECO («Группа государств против коррупции») указывалось на необходимость внедрения системы случайного распределения дел прокурорам на основе заранее установленных четких и объективных критериев, в частности критерия специализации. Процесс распределения также должен осуществляться на основе надлежащих мер предосторожности, в частности строгого контроля, которые обезопасят систему от всех возможных злоупотреблений.

Как указала GRECO в отчете, принятом в 2024 году, «эта рекомендация осталась невыполненной в Промежуточном отчете-оценке соответствия, поскольку власть не предоставила новой информации».

«Украинская власть отмечает, что на данный момент рабочая группа по вопросам цифровой трансформации процессов организации работы органов прокуратуры и досудебного расследования, созданная приказом Генпрокурора №279 от 12 декабря 2022 года, готовит концепцию и техническое задание для создания модулей системы менеджмента расследований, эскалации, контроля и анализа под названием «SMEREKA».

Власть также повторяет, что прокуроры выбираются руководителем прокуратуры под конкретное уголовное дело.

В связи с этим приказом Генерального прокурора №309 (от 30 сентября 2021 года) определены критерии их отбора руководителем прокуратуры, его первым заместителем и заместителем в соответствии с распределением обязанностей и в пределах полномочий, предусмотренных УПК.

В ноябре 2024 года при поддержке Консультативной миссии ЕС состоялось выездное заседание Рабочей группы, созданной в соответствии с приказом Генерального прокурора №204 от 30 августа 2024 года, с целью разработки четких и объективных критериев случайного распределения дел.

Власть сообщает, что план Ukraine Facility включает мероприятие по созданию системы электронного управления делами. Это позволит осуществлять цифровую обработку уголовных дел и постепенно заменить или значительно модернизировать устаревший Единый реестр досудебных расследований.

Подобное мероприятие также предусмотрено проектом плана мероприятий по выполнению Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка.

GRECO принимает во внимание эту информацию, часть которой она уже получала в предыдущих отчетах о ситуации (например, приказ №309).

В то же время GRECO отмечает, что, несмотря на наличие определенных критериев по распределению дел, право принятия решений было оставлено за руководителем соответствующей прокуратуры, что отходит от принципа случайного распределения. GRECO приветствует, что Рабочая группа собралась в ноябре 2024 года для разработки четких и объективных критериев случайного распределения дел, и надеется на дальнейшее развитие событий.

Приветствуется включение в план Ukraine Facility мероприятия, которое отныне позволит осуществлять цифровую обработку уголовных дел и постепенно заменит или существенно модернизирует устаревший Единый реестр досудебных расследований.

GRECO призывает власть делать больше для обеспечения того, чтобы распределение дел соответствовало строгим и объективным заранее установленным критериям и осуществлялось путем случайного распределения дел, что будет основным правилом.

GRECO пришла к выводу, что рекомендация XXVI остается невыполненной», констатируется в документе.

Кроме того, на 2026-2027 годы Дорожная карта по вопросам верховенства права предусматривает следующие задачи.

I квартал 2026 года

Разработка и принятие закона с учетом европейских стандартов и после консультаций с Венецианской комиссией, который обеспечит более прозрачный и основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие (административные) должности в Офисе Генерального прокурора (руководителя и заместителя руководителя подразделения), областных и окружных прокуратурах (руководителя и заместителя руководителя органа прокуратуры, подразделения в его составе).

Проведение функционального аудита Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и разработка рекомендаций, направленных на улучшение процедуры отбора их членов, усиление их независимости, эффективности и результативности.

III квартал 2026 года

Разработка и принятие закона, направленного на совершенствование системы дисциплинарной ответственности прокуроров и усиление институциональной способности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в соответствии с рекомендациями Четвертого раунда оценки GRECO, в частности обеспечение КДКП автономными институциональными ресурсами, независимыми от Офиса Генпрокурора, включая независимый секретариат.

IV квартал 2026 года

Разработка и принятие законов и подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на оптимизацию количественного состава и структуры органов прокуратуры, в частности: упрощение организационной структуры, сокращение количества административных должностей, исключение дублирования полномочий путем обеспечения специализации.

Разработка и принятие закона, направленного на усиление институциональной способности, независимости и эффективности Совета прокуроров Украины.

Разработка и принятие закона и подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на внедрение с использованием цифровых инструментов единой системы регулярной оценки качества работы прокуроров на основе заранее установленных и объективных критериев с активным участием прокуроров в оценивании, с возможностью обжалования и привлечением органов прокурорского самоуправления в соответствии с рекомендацией XXV Четвертого раунда оценки GRECO.

II квартал 2027 года

Проведение комплексного обзора процедуры назначения и увольнения из Офиса Генерального прокурора с целью их приведения к лучшим европейским практикам с привлечением Венецианской комиссии.

IV квартал 2027 года

Разработка и принятие закона, направленного на усиление институциональной способности и эффективности Генеральной инспекции, совершенствование системы предотвращения коррупционных проявлений и нарушений этики в органах прокуратуры.

Разработка и принятие закона, направленного на обеспечение возможности обжалования решений о смене прокурора в соответствии с Рекомендацией XXVIII Четвертого раунда оценки GRECO.

Внедрение системы СМЕРЕКА и обеспечение осуществления досудебного расследования с использованием ее функционала, обеспечение возможности комплексного электронного взаимодействия с ЕСИТС, информационными реестрами и базами данных государственных органов, реализация функциональности Единого реестра досудебных расследований на базе СМЕРЕКА; начало переноса данных из Единого реестра досудебных расследований в новую систему СМЕРЕКА.

С четвертого квартала 2027 года система электронного уголовного производства eCase должна взаимодействовать на постоянной основе с ЕСИТС, системой менеджмента расследований, эскалации, контроля и анализа «СМЕРЕКА» и другими соответствующими системами.

На тот же конец 2027 года назначено и завершение аттестации прокуроров, обеспечение последовательной судебной практики в спорах, связанных с аттестацией, в том числе на уровне Верховного Суда, и завершение (90% всех) судебных дел, связанных с аттестацией.

Автор: Наталя Мамченко

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