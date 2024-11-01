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Украине нужно ввести систему случайного распределения дел между прокурорами – Еврокомиссия

12:36, 1 ноября 2024
Еврокомиссия предоставила рекомендации по процедуре отбора прокуроров, переаттестации, полномочиям КДКП и роли Совета прокуроров, а также относительно распределения дел между прокурорами.
Украине нужно ввести систему случайного распределения дел между прокурорами – Еврокомиссия
Источник фото: zmina.info
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия 30 октября обнародовала отчет по расширению, где оценила прогресс Украины по пути вступления в ЕС. При этом Еврокомиссия предоставила Украине новые рекомендации в сфере реформ. Ранее мы публиковали список реформ для судебных властей на 2025 год.

Также даны рекомендации по прокуратуре.

Так, в отчете говорится, что в течение 2025 года Украина должна «достичь дальнейшего прогресса во введении прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров руководящего уровня и усиления дисциплинарной системы для прокуроров путем внесения изменений в законодательную базу и принятия необходимых институциональных мер».

Также Еврокомиссия указывает, что Совет прокуроров и Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) работают, но их независимость, в частности, от Офиса Генерального прокурора, добродетель, полномочия и автономные ресурсы нуждаются в усилении. «Совет прокуроров все еще не постоянно действующий орган» - указано в расширенном докладе о прогрессе Украины.

Кроме того, «Украине все еще необходимо ввести систему случайного распределения дел между прокурорами на основе строгих и объективных критериев, в том числе специализации, с надлежащими гарантиями против манипуляций и эффективным механизмом обжалования решений об отводе прокурора».

Как недавно писала «Судебно-юридическая газета», заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова отметила, что сейчас обсуждается возможность определения уголовных производств за процессуальными руководителями путем случайного определения процессуального руководителя.

В отчете Еврокомиссии отмечается, что «завершается аттестация прокуроров, которая включает проверку добродетели и профессионализма». «Аттестация должна быть завершена без дальнейших задержек, а прокуроры, которые ее не пройдут, должны быть уволены в соответствии с законом, а незавершенные судебные дела должны быть решены» - подчеркнуто в документе.

Дисциплинарная система для прокуроров должна быть усовершенствована в соответствии с рекомендациями GRECO.

По мнению Еврокомиссии, следует пересмотреть состав КДКП, чтобы увеличить долю прокуроров, и ввести прозрачную процедуру отбора для всех членов КДКП, включая надежную проверку добродетели. Полномочия по рассмотрению жалоб на решения КДКП должны быть переданы в Совет прокуроров Украины.

«Систему отбора прокуроров руководящего уровня все еще нужно усовершенствовать, в частности, чтобы повысить прозрачность и обеспечить надежную добродетель, профессионализм и проверку лидерства.

Процедуры отбора и увольнения Генерального прокурора должны быть более прозрачными, объективными и меритократическими, а также менее склонными к политизации», - говорится в документе.

Отмечается, что необходима периодическая оценка деятельности судей и прокуроров на основе четких, объективных правил и критериев оценки в соответствии с рекомендациями GRECO. «В настоящее время предусмотрены две параллельные системы оценки прокуроров без привлечения органов прокуратуры. Эти системы остаются под вопросом» – указано в документе.

Кроме того, отмечено, что после принятия законодательных изменений в марте САП стала отдельным юридическим лицом, оформившим ее институциональную независимость от Офиса генпрокурора.

«Полномочия главы САП должны постепенно расширяться. Например, руководитель САП должен иметь возможность открывать расследование и согласовывать следственные действия НАБУ/САП в отношении народных депутатов, независимо от Генпрокурора. Следует рассмотреть возможность увеличения регионального присутствия и возможностей НАБУ», - говорится в отчете.

Кроме того, Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на усовершенствование законодательства и некоторые улучшения в отдельных учреждениях и расследованиях, пытки и жестокое обращение в местах несвободы остаются проблемой, которая вызывает беспокойство в пенитенциарной системе Украины. В августе 2024 года Кабинет министров утвердил план мер по реализации общестратегического плана реформирования правоохранительной сферы на 2023-2027 годы. План включает в себя введение ежегодного публичного отчета перед парламентом о работе Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований по расследованию случаев пыток и защиты жертв. По мнению Еврокомиссии, национальный превентивный механизм еще предстоит пересмотреть в тесном сотрудничестве со специализированными общественными организациями, а условия в пенитенциарной системе и местах заключения остаются проблемой.

Еврокомиссия напоминает, что в июне 2024 года Украина обязалась тесно сотрудничать с компетентными органами ЕС относительно предотвращения, выявления и исправления нарушений, мошенничества, коррупции и другой незаконной деятельности, а также расследования и судебного преследования правонарушений, влияющих на оказываемую помощь Украине партнерами.

Также отмечается, что необходимы:

  • изменения в законодательство для расследования и рассмотрения уголовных дел, в частности по коррупции на высоком уровне, включая пересмотр существующих сроков досудебного расследования и изъятие положений в УПК по автоматическому закрытию дел;
  • улучшать историю дел о коррупции на высоком уровне, включая арест и конфискацию преступных активов, сосредотачиваясь на чиновниках и серьезных делах, касающихся системной коррупции в наиболее подходящих секторах и учреждениях; устранить существующие препятствия, мешающие этим усилиям; значительно продвинуть выполнение Государственной антикоррупционной программы;
  • дальнейшее усиление возможностей НАБУ по проведению судебных экспертиз и независимому прослушиванию; срочно завершить развертывание и полное оперативное использование электронной системы управления делами для антикоррупционных органов и ВАСУ.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие рекомендации даны по поводу изменений в УПК и означают ли они, что правоохранительным органам могут разрешить расследовать уголовные производства вечно.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Еврокомиссия

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