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С 1 ноября Украина переходит на новые банкноты номиналами 50 и 200 гривен

14:33, 1 ноября 2024
Нацбанк начал изымать старые банкноты номиналами 50 и 200 гривен.
С 1 ноября Украина переходит на новые банкноты номиналами 50 и 200 гривен
Источник фото: НБУ
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Национальный банк Украины начнет постепенную замену банкнот. Таким образом, с 1 ноября 2024 года купюры номиналами 50 и 200 гривен старого образца (2003-2007 годов) на новые банкноты современного поколения (образца 2014 года и более поздних выпусков). Гражданам не нужно специально обменивать старые банкноты, поскольку они остаются действительными платежными средствами.

Согласно плану, Нацбанк вместе с банками постепенно будет изымать старые банкноты из наличного обращения. В частности, банки не будут выдавать эти банкноты по всем видам наличных операций, а также Нацбанк прекратит их поставки банкам и инкассаторским компаниям. Попадая в банки, старые банкноты больше не будут возвращаться в оборот, а будут отправляться в Нацбанк для утилизации.

Эта замена имеет целью повысить качество наличности в обращении, поскольку новые банкноты имеют улучшенную систему защиты. Процесс замены не повлияет на повседневные расчеты граждан, и им не нужно принимать никаких дополнительных мер.

Напомним, что уже продолжается постепенное изъятие из обращения старых банкнот низших номиналов. В частности, замена банкнот номиналами 1 и 2 гривны началась 1 октября 2020 года, а банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старого образца заменяются с 1 января 2023 года. Замену банкнот номиналом 500 гривен планируется завершить до 1 августа 2024 года.

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деньги Нацбанк

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