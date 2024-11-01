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Реформу МСЭК хотели запустить с июля 2025 года, но никто не ожидал, что аж такая проблема, — Виктор Ляшко

12:26, 1 ноября 2024
Виктор Ляшко заявил, что план реформирования комиссий предусматривал несколько составляющих и привлечение не только Минздрава, но и других сторон, включая Минэкономики и Пенсионный фонд.
Реформу МСЭК хотели запустить с июля 2025 года, но никто не ожидал, что аж такая проблема, — Виктор Ляшко
Фото: unian.net
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин планировал полноценно запустить реформу МСЭК с июля 2025 года. После прошлогоднего решения СНБО о необходимости реформы и проверки выводов военно-врачебных комиссий и МСЭК начала работать рабочая группа, по результатам деятельности которой отменили 3400 решений комиссий и возбуждено 19 000 уголовных дел. Об этом он сообщил в интервью lb.ua.

План реформирования комиссий предусматривал несколько составляющих и привлечение не только Минздрава, но и других сторон, включая Минэкономики и Пенсионный фонд. Ляшко сказал, что хотели провести реформу, а не «смену вывески».

«Системно все стороны приступили к работе. Мы ставили себе срок (для полноценного запуска реформы) 2025 год, где-то 1 июля, но то, что взорвалось… Никто не ожидал, что аж такая проблема», – заявил министр.

Он добавил, что изменения в системе МСЭК начались еще после первого решения СНБО в мае 2023 года, но «никто не оценивает уже произошедшие вещи».

«Был принят законопроект, обязывающий всех членов медико-социальных экспертных комиссий декларировать состояние. Начали смотреть, кого, как оцифровывать. Если оцифровать пусть существующие сегодня 367 МСЭК – это средства и время работы, переобучение и т.д. Увидели, что есть проблема с кадрами, потому что в МСЭК работают уже не лечащие врачи, они оставляют врачебное дело и там низкие зарплаты. Условно лечащий врач после реформы получает значительно большую зарплату в областной или кластерной больнице. Поэтому приняли кардинальное решение: чтобы не тратить ресурс, проще функцию МСЭК перевести в медучреждения, которые всем обеспечены, где есть цифровизация: электронная система здравоохранения работает, кадры есть, усиливать будем, и зарплата регулируется по-другому. Мы над этим и работали», – заверил Ляшко.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Ранее сообщалоь, что Верховная Рада 29 октября приняла в целом как закон законопроект 11225 об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы, несмотря на достаточно существенные замечания Главного юридического управления парламента.

Закон принят на фоне несколько противоречивых заявлений относительно передачи функций МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы и принятии решений на основании данных ЭСОЗ (министр здравоохранения Виктор Ляшко), но при этом об оставлении функций пока в МСЭК до конца года (председатель профильного комитета Михаил Радуцкий), о создании новой системы еПотенциал (министр соцполитики Оксана Жолнович), согласно которой «вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов».

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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Виктор Ляшко МСЕК

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