Реформу МСЕК хотіли запустити з липня 2025 року, але ніхто не очікував, що аж така проблема, — Віктор Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що план реформування комісій передбачав декілька складників і залучення не лише МОЗ, а й інших сторін, зокрема Мінеконімки та Пенсійного фонду.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін планував повноцінно запустити реформу МСЕК з липня 2025. Після торішнього рішення РНБО щодо необхідності реформи та перевірки висновків військово-лікарських комісій і МСЕК почала працювати робоча група, за результатами діяльності якої скасували 3400 рішень комісій і відкрили 19 000 кримінальних справ. Про це він сказав у інтерв'ю lb.ua.

План реформування комісій передбачав декілька складників і залучення не лише МОЗ, а й інших сторін, зокрема Мінеконімки та Пенсійного фонду. Ляшко сказав, що хотіли провести реформу, а не «зміну вивіски».

«Системно всі сторони почали працювати. Ми ставили собі термін (для повноцінного запуску реформи) 2025 рік, десь 1 липня, але те, що вибухнуло… Ніхто не очікував, що аж така проблема», – заявив міністр.

Він додав, що зміни в системі МСЕК почалися ще після першого рішення РНБО в травні 2023, але «ніхто не оцінює тих речей, які вже відбулися».

«Був ухвалений законопроект, який зобов'язував всіх членів медико-соціальних експертних комісій декларувати статки. Почали дивитися, кого, що, як оцифровувати. Якщо оцифрувати нехай 367 МСЕК, які сьогодні існують, – це кошти й час роботи, перенавчання тощо. Побачили, що є проблема з кадрами, бо в МСЕК працюють уже не лікуючі лікарі, вони залишають лікарську справу, і там низькі зарплати. Умовно, лікуючий лікар після реформи отримує значно більшу зарплату в обласній чи кластерній лікарні. Тому прийняли кардинальне рішення: щоб не витрачати ресурс, простіше функцію МСЕК перевести в медзаклади, які всім забезпечені, де є цифровізація: електронна система охорони здоров’я працює, кадри є, підсилювати будемо, і зарплата регулюється по-іншому. Ми над цим і працювали», – запевнив Ляшко.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Ще він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Раніше ми писали, що Верховна Рада 29 жовтня прийняла в цілому як закон законопроект 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, незважаючи на досить суттєві зауваження Головного юридичного управління парламенту.

Закон прийнято на фоні дещо суперечливих заяв стосовно передачі функцій МСЕК до кластерних та надкластерних лікарень і прийняття рішень на основі інформації з ЕСОЗ (міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко), але при цьому про залишення функцій поки що у МСЕК до кінця року (голова профільного комітету Михайло Радуцький), про створення нової системи єПотенціал (міністр соцполітики Оксана Жолнович), відповідно до якої «замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів».

Нагадаємо, що рішенням РНБО від 22 жовтня було передбачено розроблення Кабміном та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк законопроекту про невідкладне реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року.

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