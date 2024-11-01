С ноября Укрпочта не будет принимать посылки в обычных картонных коробках

11 ноября Укрпочта останавливает прием ненадлежащим образом упакованных отправлений.

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«Укрпочта» с 11 ноября не будет принимать посылки, упакованные в обычные картонные коробки (не гофрированные), с выпуклыми поверхностями или любыми повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В случае ненадлежащей упаковки отправления, клиенты смогут приобрести соответствующие коробки непосредственно в отделениях «Укрпочты». Генеральный директор компании Игорь Смелянский отметил, что с 11 ноября будет прекращен прием ненадлежащим образом упакованных отправлений для автоматизированной сортировки.

Также сообщается, что отправления некоробкового формата, с острыми или выступающими частями, без ровной основы или нестандартных размеров не будут подлежать автоматизированной обработке и будут обрабатываться вручную, что повысит их стоимость до тарифа для негабаритных отправлений.

«Укрпочта» вводит новые понятия - ручная и автоматизированная сортировка, поскольку внедряет автоматизированные сортировочные линии, что требует соответствующей упаковки для посылок. Ожидается, что более 95% отправлений компании будет обрабатываться на автоматизированных линиях.

Все посылки, которые будут обрабатываться автоматически, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Клиенты также могут использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и целостности.

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