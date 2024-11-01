З листопада Укрпошта не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках

11 листопада Укрпошта зупиняє прийом неналежно упакованих відправлень.

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«Укрпошта» з 11 листопада не прийматиме посилки, упаковані в звичайні картонні коробки (не гофровані), з випуклими поверхнями або будь-якими пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями. Про це повідомила пресслужба компанії.

У разі неналежної упаковки відправлення, клієнти зможуть придбати відповідні коробки безпосередньо у відділеннях «Укрпошти». Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зазначив, що з 11 листопада буде припинено приймання неналежно упакованих відправлень для автоматизованого сортування.

Також повідомляється, що відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи або нестандартних розмірів не підлягатимуть автоматизованій обробці і будуть оброблятися вручну, що підвищить їх вартість до тарифу для негабаритних відправлень.

«Укрпошта» запроваджує нові поняття — ручне та автоматизоване сортування, оскільки впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, що вимагає відповідної упаковки для посилок. Очікується, що більше 95% відправлень компанії буде оброблятися на автоматизованих лініях.

Усі посилки, які оброблятимуться автоматично, повинні бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та цілісності.

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