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Усі соціальні виплати наступного року будуть забезпечені повною мірою, – Роксолана Підласа

12:08, 1 листопада 2024
В 2025 році будуть виплачені всі соціальні виплати або навіть стануть більші після індексації.
Усі соціальні виплати наступного року будуть забезпечені повною мірою, – Роксолана Підласа
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2025 рік і направила бюджетні висновки до уряду. Кабінет Міністрів має два тижні для обробки рекомендацій парламенту та підготовки бюджету до другого читання. Основними статтями видатків залишаються безпека, оборона та соціальна сфера. Усі соціальні виплати будуть забезпечені в повному обсязі. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, пише прес-служба Апарату Верховної Ради України.

«Безпека й оборона фінансується з наших власних ресурсів, тобто з податків, митних платежів, коштів, які Нацбанк та державні підприємства перераховують до держбюджету, тощо. На жаль, видатки на оборону не можуть перевищувати наявні власні ресурси, тоді як невійськові видатки фінансуються з міжнародних коштів і грошей, які надають партнери напряму в державний бюджет. Ось тут ми обмежені тою сумою, яку наступного року міжнародні партнери готові виділити на покриття дефіциту державного бюджету України», - зазначила політикиня.

Підласа також підкреслила, що в парламенті велося багато дискусій щодо підвищення підтримки українських громадян через державний бюджет.

«Я хочу запевнити українців, що всі соціальні виплати будуть забезпечені повною мірою. Якщо хтось отримував якусь виплату в 2024 році, то він точно буде отримувати її в 2025 році в такому ж розмірі або навіть у більшому після індексації», — додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект Держбюджету на 2025 рік. Були прийняті в цілому бюджетні висновки. Також була всього одна правка — по зарплатам прокурорів.

Також ми писали, що Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію». Доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Про це зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, коментуючи поправки до законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік, які врахував комітет. 

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гроші держбюджет

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